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Российская газета
Российская газета

Немецкий бизнес оценил потери от приостановки «Северного потока-2»

Отказ от завершения проекта обернется также потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес телеканалу ARD. Глава ВК считает сомнительной попытку оспорить соглашение о строительстве задним числом.В источнике
С чего всё началось
Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил
 глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.
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В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

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В Совфеде рассказали, чем обернется для ФРГ отказ от «Северного потока — 2»

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Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока – 2»

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В Германии оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

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МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»
Интерфакс08:32
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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

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Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спорт06:52
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Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
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