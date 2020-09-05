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Отказ от завершения проекта обернется также потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес телеканалу ARD. Глава ВК считает сомнительной попытку оспорить соглашение о строительстве задним числом.В источнике
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