Экономика

REGNUMREGNUMНемецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России

Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК. Об улучшении этого показателя в свою очередь заявляет 30% немецких бизнесменов, а 39% не констатируют изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону.
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Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лиллехаммере

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал спортсменов, которые примут участие во втором этапе Кубка мира.
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