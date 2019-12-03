Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК. Об улучшении этого показателя в свою очередь заявляет 30% немецких бизнесменов, а 39% не констатируют изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону.

Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России

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