Экономика
REGNUMНемецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России
Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК. Об улучшении этого показателя в свою очередь заявляет 30% немецких бизнесменов, а 39% не констатируют изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону.
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Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Наука
Онкологию предотвратят яблоки, орехи и морковь
О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Взрыв произошел в 20.05 и стал причиной обрушения стены многоквартирного дома с первого по четвертый этаж.
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Общество
У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация
Подростки из второй группы как раз и формируют новую сексуальную ориентацию.
Политика
В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Транспорт
По просьбам биробиджанцев в рейс выпустили еще один автобус на 80 мест
В Биробиджане на маршрут №3 выпустили автобус вместимость до 80 человек.
Происшествия
Солдат-срочник умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник умер на второй день службы после отказа мыть туалеты В одной из воинских частей Белгорода на второй день службы умер 19-летний солдат-срочник из Ставрополя, сообщает «Бугульминская газета» со ссылкой на мать погибшего срочника.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT принятие Госдумой закона о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
Кремль не верит в причастность Эрдогана к атаке на Су-24 в 2015 году
Россия ориентируется на заявления заявления Турции о том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказа атаковать Су-24 в 2015 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 3 декабря.
Армия и оружие
В Сирии ликвидирован командир террористической группировки
Международная коалиция ликвидировала с помощью Беспилотного летательного аппарата (БПЛА) командира террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России).
Политика
На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя
В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Общество
Ким Чен Ын открыл новый город-утопию в КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в открытии нового города в уезде Самджиён на северо-востоке КНДР.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Музыка
Николай Носков вышел на сцену впервые после инсульта
В 2017 году певец перенёс инсульт, после которого восстанавливается до сих пор.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Футбол
Президент «Арсенала»: Есть желание построить новый стадион в Туле
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о желании построить новый футбольный стадион в Туле.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В Лондоне стартовал саммит НАТО
Саммит Североатлантического альянса стартовал сегодня в Лондоне.
Гаджеты
В Сети раскрыли дизайн удешевленного флагмана Samsung Galaxy A91
Сегодня в Сети раскрыли дизайн удешевленного флагмана Samsung Galaxy A91 на основе последних утечек информации.
Спорт
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лиллехаммере
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал спортсменов, которые примут участие во втором этапе Кубка мира.
Игры
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