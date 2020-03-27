Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНемецкий депутат призвал снять с России санкции

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат. Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
RT на русскомвчера в 12:15

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Бальбек отреагировал на предложение в ФРГ отменить санкции против РФ

Радио Sputnik02:27

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

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Призыв немецкого депутата снять «абсурдные» санкции оценили в России

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Призыв отменить санкции против РФ оценили в Госдуме

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В Госдуме ответили на призыв в Германии отменить санкции против России

РИА Новостивчера в 20:47

В Госдуме прокомментировали идею отказа Германии от антироссийских санкций

Москва 24вчера в 13:07

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

RT на русскомвчера в 12:15
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Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

Экс-глава МСЭ Дагестана предстанет перед судом

Бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы РД Магомед Махачев предстанет перед судом.
Махачкалинские известия 02:54
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Происшествия

В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:39
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 02:22
Общество

В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Примечания 03:36
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Бомбардир.ру вчера в 18:45
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Наука

Искусственный интеллект смог обнаружить лекарства от коронавируса

Разработанная модель смогла найти около десяти препаратов, способных быть эффективными против коронавируса.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:38
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
Футбол

Устари: «Если Месси не выиграет чемпионат мира, это будет несправедливо»

Бывший вратарь сборной Аргентины Оскар Устари отметил, что его соотечественник, форвард "Барселоны" Лионель Месси очень переживает за национальную команду.
Soccer.ru вчера в 23:50
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 05:14
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Экономика

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Общество

Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Evo-rus.com вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Супруга Джигана нашла плюсы в домашнем карантине

КМВ Новости 00:38
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
РИА Новости 01:49
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Здоровье

В Минздраве обозначили вероятность смерти от коронавируса

По словам Ткачевой, вероятность смертельного исхода или тяжелого течения болезни при COVID-19 у пенсионеров составляет от 3,3 до 20 процентов.
РЕН ТВ вчера в 14:02
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