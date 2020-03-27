Коронавирус

ИзвестияИзвестияНемецкий депутат призвал отменить санкции против России

Шлунд напомнил, что глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил 25 марта, что солидарность и взаимовыручка между странами в пандемию коронавируса беспрецедентны и крайне необходимы. «Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — пояснил депутат.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат. Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
RT на русскомвчера в 12:15

Подробнее о событии

Бальбек отреагировал на предложение в ФРГ отменить санкции против РФ

Радио Sputnik02:27

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

Известиявчера в 22:45

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

RT на русскомвчера в 12:15

Призыв немецкого депутата снять «абсурдные» санкции оценили в России

РЕН ТВвчера в 21:10

В Госдуме ответили на призыв в Германии отменить санкции против России

РИА Новостивчера в 20:47

В Госдуме прокомментировали идею отказа Германии от антироссийских санкций

Москва 24вчера в 13:07

Призыв отменить санкции против РФ оценили в Госдуме

News.ruвчера в 21:24
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Энергетика

Представитель Минэнерго назвал справедливую цену на нефть

На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать нормально, она находится в диапазоне 45−55 долларов.
REGNUM 03:48
Общество

Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса

Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 03:48
Армия и оружие

В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Военное дело 04:24
Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда вчера в 11:40
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom 24 марта в 14:33
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Футбол

Тренер «Спартака» рассказал о сходстве команды с «Селтиком»

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о сходствах российской команды с шотландским "Селтиком", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:35
Здоровье

Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 02:22
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Политика

Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции

Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:07
Происшествия

Представитель сахалинского бизнеса подверг правительство и губернатора коронавирусному риску

Исполнительный директор "Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области" Антон Жуков был выведен сегодня с инвестиционного совета при губернаторе островного региона Валерии Лимаренко.
Сахалин.Инфо 04:00
Общество

В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 03:55
Происшествия

Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга

Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.
Известия 04:34
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Политика

Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус

Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
РИА Новости 04:42
Единоборства

Боец UFC выложил в Сеть видео драки со своим участием

РБК 01:15
Происшествия

«Северсталь» зафиксировала первый случай заражения коронавирусом

Компания «Северсталь» сообщила о первом случае заболевания коронавируса среди персонала.
Компания 04:02
Транспорт

В Москве открыли новую ветку метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
РБК 04:29
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

АМИТЕЛ вчера в 22:17
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Общество

В Крыму зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом

Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Крым 03:16
Происшествия

Суд смягчил наказание фигуранту дела о беспорядках в Москве Беглецу

Интерфакс 05:05
Происшествия

В Ярославской области подтверждён второй случай коронавируса

Ярославль, 27 марта 2020, 11:26 — REGNUM В Ярославской области подтвержден еще один диагноз коронавируса.
REGNUM 04:26
Общество

Россиянам разъяснили правила походов в магазин во время эпидемии

Напомним, в Севастополе на неделю закроют кафе, рестораны, магазины и салоны красоты.
Севастополь.ру 04:59
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