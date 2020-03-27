«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат. Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.

с чего всё началось

Шлунд напомнил, что глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил 25 марта, что солидарность и взаимовыручка между странами в пандемию коронавируса беспрецедентны и крайне необходимы. «Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — пояснил депутат.

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