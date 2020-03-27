Коронавирус
ИзвестияНемецкий депутат призвал отменить санкции против России
Шлунд напомнил, что глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил 25 марта, что солидарность и взаимовыручка между странами в пандемию коронавируса беспрецедентны и крайне необходимы. «Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — пояснил депутат.
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с чего всё началось
«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат. Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.RT на русскомвчера в 12:15
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Представитель Минэнерго назвал справедливую цену на нефть
На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать нормально, она находится в диапазоне 45−55 долларов.
Общество
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В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57
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Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
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Общество
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
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Тренер «Спартака» рассказал о сходстве команды с «Селтиком»
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о сходствах российской команды с шотландским "Селтиком", передает "Спорт-Экспресс".
Здоровье
Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
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Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции
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Происшествия
Представитель сахалинского бизнеса подверг правительство и губернатора коронавирусному риску
Исполнительный директор "Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области" Антон Жуков был выведен сегодня с инвестиционного совета при губернаторе островного региона Валерии Лимаренко.
Общество
В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Происшествия
Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга
Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.
Здоровье
Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Политика
Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус
Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
Происшествия
«Северсталь» зафиксировала первый случай заражения коронавирусом
Компания «Северсталь» сообщила о первом случае заболевания коронавируса среди персонала.
Транспорт
В Москве открыли новую ветку метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
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Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
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Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
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Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Ярославской области подтверждён второй случай коронавируса
Ярославль, 27 марта 2020, 11:26 — REGNUM В Ярославской области подтвержден еще один диагноз коронавируса.
Общество
Россиянам разъяснили правила походов в магазин во время эпидемии
Напомним, в Севастополе на неделю закроют кафе, рестораны, магазины и салоны красоты.