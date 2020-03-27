Коронавирус
ИзвестияНемецкий депутат призвал отменить санкции против России
Шлунд напомнил, что глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил 25 марта, что солидарность и взаимовыручка между странами в пандемию коронавируса беспрецедентна и крайне необходима. «Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — пояснил депутат.
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с чего всё началось
«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат. Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.RT на русском12:15
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Депутат ГД поддержал предложение немецкого коллеги о санкциях против России
Московский Комсомолец22:29
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Музыка
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Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
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Общество
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Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
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В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме
В Екатеринбурге, по предварительным данным, семь человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме.
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Мэр города угольщиков Василий Белоногов сообщил жителям, что 27 марта с 8:00 на территории Черногорска вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
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Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
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Сенат США одобрил выделение $2 трлн на поддержку экономики
Сенат США единогласно проголосовал за проект, предусматривающий выделение $2 трлн на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса, сообщает Reuters.
Происшествия
Привокзальная площадь Улан-Удэ попала в уголовное дело
В Бурятии в отношении бывшего начальника региональной дирекции железнодорожных вокзалов возбуждено уголовное дело.