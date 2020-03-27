Коронавирус

ИзвестияИзвестияНемецкий депутат призвал отменить санкции против России

Шлунд напомнил, что глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил 25 марта, что солидарность и взаимовыручка между странами в пандемию коронавируса беспрецедентна и крайне необходима. «Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — пояснил депутат.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат. Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
RT на русском12:15

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на призыв в Германии отменить санкции против России

РИА Новости20:47

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

RT на русском12:15

Призыв в Германии отменить санкции против РФ оценили в Госдуме

News.ru21:24

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

Известия22:45

В Госдуме прокомментировали идею отказа Германии от антироссийских санкций

Москва 2413:07

В Госдуме ответили на предложение отменить санкции против России

URA.Ru23:05

Депутат ГД поддержал предложение немецкого коллеги о санкциях против России

Московский Комсомолец22:29
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com 17:11
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 18:31
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Известия 05:31
Экономика

«Аптечная сеть 36,6» может закрыть часть точек

"Аптечная сеть 36,6", объединяющая 1,4 тыс. точек "36,6" и "Горздрав", ведет переговоры с арендодателями по вопросу снижения стоимости аренды, не исключает закрытия части точек в торговых центрах.
ТАСС 18:31
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru 23:02
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Происшествия

В Самарской области усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции

В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.
СОВА 08:43
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 15:32
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Деловое.ТВ 15:40
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости 17:23
Музыка

«Евровидение-2020» хотят провести онлайн

Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
KudaGo 24 марта в 08:49
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Общество

Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Поручение опубликовано на сайте правительства.
Радио Зенит 05:14
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя 06:32
Общество

Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru 19:59
Происшествия

В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме

В Екатеринбурге, по предварительным данным, семь человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме.
Время Пресс 17:24
Общество

Режим ЧС ввели в Черногорске из-за коронавируса

Мэр города угольщиков Василий Белоногов сообщил жителям, что 27 марта с 8:00 на территории Черногорска вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
Хакасия 22:07
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости вчера в 03:21
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 17:00
Политика

Страны G20 выделят средства на борьбу с коронавирусом

G20 призвала другие страны, международные организации и частных лиц поступить таким же образом.
Ведомости 10:44
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие

Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал об опасности ночных полётов над Черным морем.
Национальная служба новостей 06:48
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском вчера в 12:09
Общество

Сенат США одобрил выделение $2 трлн на поддержку экономики

Сенат США единогласно проголосовал за проект, предусматривающий выделение $2 трлн на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса, сообщает Reuters.
Rambler News Service 02:42
Происшествия

Привокзальная площадь Улан-Удэ попала в уголовное дело

В Бурятии в отношении бывшего начальника региональной дирекции железнодорожных вокзалов возбуждено уголовное дело.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 22:46
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Немецкий политик и член Бундестага.
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