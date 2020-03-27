Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНемецкий депутат призвал снять с России санкции

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат. Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
RT на русскомвчера в 12:15

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В Госдуме ответили на призыв в Германии отменить санкции против России

РИА Новостивчера в 20:47

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

RT на русскомвчера в 12:15

Призыв отменить санкции против РФ оценили в Госдуме

News.ruвчера в 21:24

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

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Призыв немецкого депутата снять «абсурдные» санкции оценили в России

РЕН ТВвчера в 21:10

Бальбек отреагировал на предложение в ФРГ отменить санкции против РФ

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В Госдуме прокомментировали идею отказа Германии от антироссийских санкций

Москва 24вчера в 13:07
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Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Астраханской области подтверждён первый случай коронавируса

Астрахань, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом.
REGNUM вчера в 12:47
Футбол

Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона

Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.
Soccer.ru 05:48
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось до 55 человек

Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в пятницу увеличилось с 47 до 55, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.
РИА Новости 06:27
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 23:57
Общество

Мероприятия к 75-летию Победы в Белоруссии не отменят

Pravda.Ru 06:26
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Экономика

Российские банки лишатся 150 миллиардов из-за кредитных каникул

Отечественные банки потеряют более 150 миллиардов рублей процентных доходов из-за предоставления кредитных каникул для людей, пострадавших от коронавируса, в том числе и малому бизнесу.
ФедералПресс 03:07
Общество

На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие

Президент предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Российская газета 25 марта в 16:03
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
Футбол

Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высоко отозвался о форварде ПСЖ Неймаре:По уровню мастерства ни один футболист в мире не может сравниться с Неймаром.
Soccer.ru 04:47
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Общество

ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто сидит дома из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Ведомости 04:07
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — подчеркнул глава правительства.
REGNUM 05:43
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Общество

Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве

Twitter удалил ложную информацию о введении в Москве комендантского часа из-за нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.
РИА Новости 04:12
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Общество

На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах

В Краснодарском крае с 28 марта по пятое апреля закроются рестораны, ТРЦ, а также приостановят все новые бронирования и заселения в гостиницы.
АиФ Краснодар 00:45
Политика

Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции

"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 25 марта в 09:40
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Общество

В Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса

Сегодня, 27 марта, состоялся брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера на тему коронавируса.
Челябинск Сегодня 01:18
Общество

В России зарегистрируют новую тест-систему на определение коронавируса

Новая тест-система на определение коронавируса создана в России.
Известия 05:56
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
Происшествия

Вернувшихся из Таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса

Вернувшихся из Таиланда российских туристов с подозрением на коронавирус заперли в детском лагере.
Lenta.ru 05:43
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