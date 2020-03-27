Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНемецкий депутат призвал снять с России санкции

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать71
с чего всё началось

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

«Немецкий депутат фактически призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — заключил депутат. Ранее Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
RT на русскомвчера в 12:15

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на предложение отменить санкции против России

URA.Ruвчера в 23:05

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

Известиявчера в 22:45

В Госдуме оценили призыв депутата из ФРГ отменить санкции против России

RT на русскомвчера в 12:15

Призыв в Германии отменить санкции против РФ оценили в Госдуме

News.ruвчера в 21:24

В Госдуме ответили на призыв в Германии отменить санкции против России

РИА Новостивчера в 20:47

В Госдуме прокомментировали идею отказа Германии от антироссийских санкций

Москва 24вчера в 13:07

Депутат ГД поддержал предложение немецкого коллеги о санкциях против России

Московский Комсомолецвчера в 22:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 05:14
Экономика

Продажи лекарств в России за неделю выросли на треть

Ситуация с коронавирусом в России стала причиной резкого увеличения спроса на многие товары за последние дни, однако больше всего россиян интересовали фармацевтические товары — покупки в этой сфере увеличились почти на 30%, говорится в исследовании единой платформы автоматизации маркетинга Mindbox, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:17
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 19:33
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета 25 марта в 10:14
Финансы

Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит

По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
РБК вчера в 22:59
Армия и оружие

Авторы Sohu оценили российский «Контейнер» в предместьях Калининграда

Эксперты китайского издания Sohu прокомментировали новость о том, что Россия развернет в Калининградской области новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер».
ПолитРоссия 24 марта в 08:48
Авто

Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис

Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Тарантас Ньюс 25 марта в 06:13
Единоборства

Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, обозначил сумму, которую запросил за бой с Александром Емельяненко, а также гонорар, предложенный ему за данный поединок представителями телеканала РЕН ТВ.
FightTime.ru вчера в 10:02
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 16:57
Происшествия

В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru вчера в 00:57
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Происшествия

Россиянин угнал машину со спящим внутри хозяином

В Горно-Алтайске преступник угнал автомобиль со спящим внутри хозяином. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

В США суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Токены Gram признаны ценными бумагами: запрещено передавать их в блокчейн-платформу TON Павла Дурова.
ToDay News Ufa 25 марта в 03:42
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется.
RT на русском вчера в 10:18
Общество

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
Lenta.ru вчера в 17:43
Армия и оружие

Шойгу рассказал, что военные строят в Петропавловске

Накануне в правительстве России прошло совещание, на котором глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что министерство строит в регионах 16 многофункциональных медицинских центров на 1600 койко-мест.
Кам 24 вчера в 19:55
Общество

В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом

Семь случаев заражения приходятся на Свердловскую область, по пять новых больных обнаружили в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре человека заразились в Якутии, по три – в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два – в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному в Хакасии и Кемеровской области.
Московская перспектива вчера в 05:19
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Общество

Роструд проконтролирует соблюдение нерабочей недели

Роструд проконтролирует соблюдение работодателями режима выходных дней у сотрудников с 30 марта по 3 апреля.
Mockva.ru вчера в 18:15
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева заявила, что ее «задолбал» Гарик Харламов

Gazeta.SPb вчера в 18:53
Общество

Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию

«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru 25 марта в 23:03
Армия и оружие

Военные США на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Трое американских военных заразились коронавирусом на борту авианосца Теодор Рузвельт.
iReactor 25 марта в 03:35
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

REGNUM 25 марта в 10:54
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шлунд, Робби
Немецкий политик
Немецкий политик и член Бундестага.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное