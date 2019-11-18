Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

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Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он также призвал ввести встречные санкции в отношении Вашингтона.

Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

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