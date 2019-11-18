Политика
Газета.RuНемецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он также призвал ввести встречные санкции в отношении Вашингтона.
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с чего всё началось
Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.РИА Новостивчера в 19:20
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