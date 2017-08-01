Политика

Газета.RuГазета.RuНемецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он также призвал ввести встречные санкции в отношении Вашингтона.
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с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен СПГ из США

Газета.Ru03:04

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правдавчера в 19:50

Депутат бундестага: сжиженный газ из США Европе не нужен

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ США

Радио Sputnik03:28

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12
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Жена Ибрагимовича настаивает на возвращении форварда в «Милан»

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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском 08:15
Политика

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
РБК 04:26
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Авто

Составлен рейтинг лучших марок по выручке за 9 месяцев 2019 года

Названы автомобильные бренды, которые показали лучшую выручку за три квартала нынешнего года в России.
Car.ru 09:12
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В Кремле назвали предполагаемые сроки встречи «нормандской четверки»

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о сроках начала встречи "нормандской четверки" по Донбассу.
Аргументы недели вчера в 13:31
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Футбол

Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Матч ТВ 08:20
Шоу-бизнес

Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Сын Гарри и дочь Лиза родились у Аллы Борисовны, когда ей исполнилось 64 года. Всем прекрасно известно, что рожала Пугачева не сама.
Kleo.ru 07:39
Политика

Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Пятый канал 07:32
Футбол

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Армия и оружие

Первый этап поставок Ираку танков Т-90С завершен

Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена.
REGNUM 06:54
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Гаджеты

Новейший флагман Honor будет похож на среднебюджетный смартфон Samsung

iXBT.com 04:57
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
Автоспорт

Себастьян Феттель и Шарль Леклер вызваны на ковёр

Разбор полетов продолжится на базе на этой неделе. Стоит отметить, что уже не в первый раз в этом году гонщики Ferrari вызваны на ковер.
Autosport.com.ru 09:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой

В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Bimru.ru 10:01
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 15 ноября в 01:53
Гаджеты

Samsung проектирует смартфон с 3D-дисплеем и технологией Side-Touch

Южнокорейский гигант размышляет над аппаратом с так называемым 3D-дисплеем.
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Шоу-бизнес

Шишкова и Решетова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова приняли участие в совместных съемках для известного бренда косметики.
Super.ru 07:42
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Кино

Фильм «Джокер» собрал в прокате $1 млрд

Как пишет «Газета.ру», в России фильм заработал больше 1 млрд рублей.
Известия 07:42
Экономика

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев.
REGNUM 07:59
Экономика

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
Технологии

На территории РФ разрабатывают приложение для двигателя автомобиля

Эксперты в области новых технологий сообщили, что менее, чем через три года, они смогут выпустить приложение, которое на основе анализа звука и данных, полученных с номера телефона владельца, смогут определить неисправность в транспорте.
Vevby.ru 03:10
Здоровье

В Красноярске впервые пересадили печень сына его матери

ТВК 01:00
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
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