Политика
Газета.RuНемецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он также призвал ввести встречные санкции в отношении Вашингтона.
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с чего всё началось
Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.РИА Новостивчера в 19:20
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Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
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Ранее Лайф писал о необъяснимом сезонном повышении уровня кислорода на Марсе, а также об остатках ещё одного пересохшего озера, в котором тоже, как предполагают учёные, могла быть жизнь.
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Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
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В Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся «в стадии верстки».
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Армия и оружие
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23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова приняли участие в совместных съемках для известного бренда косметики.
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18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Армия и оружие
Лавров: Кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за США
Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.
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В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
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Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко
Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей
Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.
Политика
Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко
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Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
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Умер российский писатель Игорь Сахновский
Шоу-бизнес
Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа
Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.