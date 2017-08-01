Политика

Газета.RuГазета.RuНемецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он также призвал ввести встречные санкции в отношении Вашингтона.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

Подробнее о событии

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен СПГ из США

Газета.Ru03:04

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12

В Германии заявили о ненужности американского СПГ для Европы

Известиявчера в 22:25

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правдавчера в 19:50

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20

Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ США

Радио Sputnik03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Экономика

С 2020 года самозанятых Ленобласти освободят от подоходного налога

Новая система налогообложения позволит жителям Ленинградской области, чей доход не превышает 2,5 миллионов рублей в год, избежать оплаты подоходного налога, а также пошлины на добавочную стоимость.
Gazeta.SPb 07:22
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

ТАСС 08:01
Футбол

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Космос

Учёные поняли, где на Марсе искать жизнь

Ранее Лайф писал о необъяснимом сезонном повышении уровня кислорода на Марсе, а также об остатках ещё одного пересохшего озера, в котором тоже, как предполагают учёные, могла быть жизнь.
Life.ru 03:58
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 16 ноября в 03:08
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Происшествия

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Политика

Россия и Саудовская Аравия подписали контракт на поставку ЗРС С-400

Россия и Саудовская Аравия в 2017 году подписали контракт на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
ТК Звезда вчера в 04:07
Политика

В Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся «в стадии верстки».
Военное дело 05:32
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Армия и оружие

Разработчики сделают самолет Як-130 боевым

Объединенная авиастроительная корпорация начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130. Он станет по-настоящему боевым.
Российская газета 02:06
Шоу-бизнес

Шишкова и Решетова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова приняли участие в совместных съемках для известного бренда косметики.
Super.ru 07:42
Экономика

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев.
REGNUM 07:59
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Армия и оружие

Лавров: Кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за США

Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.
РЕН ТВ 07:41
Общество

В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза

В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
REGNUM 00:09
Общество

Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
РБК 08:06
Политика

Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу

Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Известия 04:50
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik 08:03
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей

Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.
РИА Новости 08:00
Политика

Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко

Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
РИА Новости 05:28
Кино

Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи

Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
News.ru вчера в 16:34
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru 06:05
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

Вести.Ru 07:43
Шоу-бизнес

Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа

Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.
Взгляд.ру 05:42
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
UfaTime.ru 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное