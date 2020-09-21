Политика
РБКНемецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального
Обвинения в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального выглядят нелогичными и могут служить предлогом для санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила депутат парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен, передает «Комсомольская правда».
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с чего всё началось
Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!
В беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен рассказала о нестыковках в "деле Навального" и негативных последствиях для немецкой экономики в случае отказа от "СП-2": - Атаки на "СП-2" начались не сегодня.Комсомольская правдавчера в 02:00
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Происшествия
В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери
Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
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Общество
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В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
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Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России
Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
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Происшествия
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
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Газета.Ru 05:49
Происшествия
На Кубани за сутки зафиксировали 92 новых случая коронавируса
За минувшие 24 часа на Кубани еще у 92 жителей диагностировано заражение коронавирусом — заболели 52 женщины и 40 мужчин.
Kursk.com 04:42
Происшествия
Пропавший в марте в Новосибирске ученый обнаружен мертвым
В Новосибирске нашли тело старшего научного сотрудника Института горного дела Сибирского отделения РАН Геннадия Кулакова, который пропал в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:14
Религия
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Дон-ТР 02:33
Политика
«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам
Ранее Ковальчук утверждал, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигареты и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
Эхо Москвы 05:31
Космос
Ученые рассказали, что может произойти с Землей в случае гибели Солнца
Примерно через 5 миллиардов лет, как считают ученые, Солнце полностью погибнет, превратившись в мертвую звезду – белый карлик.
Актуальные Новости 03:57
Футбол
Гунько удалил пост об уходе с поста главного тренера «Химок»
РИА Новости 06:10
Происшествия
В Иркутской области в результате ДТП погибли пять человек
Иркутск, 21 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего в Усольском районе Иркутской области.
REGNUM 06:12
Технологии
В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
Пользователи мессенджера WhatsApp смогут подключать сразу несколько устройств к одной учетной записи.
АБН 01:32
Происшествия
Гулявшая голой по Раменскому женщина оказалась телеведущей
Бродившая нагишом по проезжей части в подмосковном Раменском женщина оказалась российской телеведущей, пишет РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:18
Политика
Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM 03:52
Футбол
«Спартак» сделал Рассказову предложение о продлении контракта
Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал защитнику Николаю Рассказову предложение о продлении контракта.
Спорт-Экспресс 06:15
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Таюрская пожаловалась на травлю из-за внешности
Фронтвумен рейв-группы Little Big Софья Таюрская опубликовала целый пост в ответ на комментарии хейтров, критикующих внешность певицы.
Live24 05:57
Политика
Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях
США предложили России заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).
РЕН ТВ вчера в 12:34
Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил, что Гюндоган заразился коронавирусом
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт английской команды.
Metaratings 06:13
Общество
Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках
Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays.
RT на русском 04:34
Политика
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации
Приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы" в Белоруссии не будет, заявил в понедельник в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:56
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Курс доллара растет на 0,46% — до ₽ 76, 1. Американская валюта поднялась выше ₽ 76 впервые с 9 сентября.
РБК 04:01
Футбол
«Тоттенхэм» на выезде добился первой победы в сезоне АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм» в рамках второго тура АПЛ сыграл в гостях против «Саутгемптона» и выиграл со счётом 5:2, добившись первой победы в сезоне.
News.ru вчера в 10:29
Общество
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Челябинскую область
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
Челябинский обзор 05:56
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
Дума ТВ 18 сентября в 07:42
Общество
В Белоруссии задержаны 442 человека на воскресных акциях
Радио Маяк 05:43
Авто
В Forbes объяснили, почему в России так популярны Lada
Вашингтон, 21 сентября 2020, 12:30 — REGNUM Журналист Джеймс Роджерс написал статью о том, почему несмотря на то, что автомобилям Lada уже исполнилось 50 лет, они всё ещё так популярны в России.
REGNUM 05:30
Экономика
Латвия оценила потери экономики из-за порта в Усть-Луге
Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах это порта.
АБН вчера в 09:59
Экономика
ВЭБ.РФ завершил «Русские сезоны»
Отель выкупил бывший топ-менеджер "Газпрома" ВЭБ.РФ удалось реализовать недвижимость одного из проблемных "олимпийских" должников.
Коммерсантъ вчера в 18:24