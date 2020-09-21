В беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен рассказала о нестыковках в "деле Навального" и негативных последствиях для немецкой экономики в случае отказа от "СП-2": - Атаки на "СП-2" начались не сегодня.

с чего всё началось

Обвинения в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального выглядят нелогичными и могут служить предлогом для санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила депутат парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен, передает «Комсомольская правда».

Немецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального

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