Политика

РБКРБКНемецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального

Обвинения в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального выглядят нелогичными и могут служить предлогом для санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила депутат парламента федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен, передает «Комсомольская правда».
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с чего всё началось

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

В беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен рассказала о нестыковках в "деле Навального" и негативных последствиях для немецкой экономики в случае отказа от "СП-2": - Атаки на "СП-2" начались не сегодня.
Комсомольская правдавчера в 02:00

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Немецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального

РБК00:43

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

Комсомольская правдавчера в 02:00

Депутат из Германии оценила угрозы США из-за «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 23:00

В Германии заявили об угрозах США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 22:47

В Германии сообщили об угрозах США из-за «Северного потока - 2»

РЕН ТВвчера в 22:45

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 22:16

Депутат из Германии рассказала о давлении США на «Северный поток - 2»

Газета.Ruвчера в 23:19
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Происшествия

В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM 05:05
10
Общество

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия 04:12
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

РЕН ТВ вчера в 20:34
47
Здоровье

Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК 02:56
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Происшествия

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный из-за убийства их родственников.
Газета.Ru 05:49
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Происшествия

На Кубани за сутки зафиксировали 92 новых случая коронавируса

За минувшие 24 часа на Кубани еще у 92 жителей диагностировано заражение коронавирусом — заболели 52 женщины и 40 мужчин.
Kursk.com 04:42
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Происшествия

Пропавший в марте в Новосибирске ученый обнаружен мертвым

В Новосибирске нашли тело старшего научного сотрудника Института горного дела Сибирского отделения РАН Геннадия Кулакова, который пропал в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:14
45
Религия

Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Дон-ТР 02:33
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Политика

«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам

Ранее Ковальчук утверждал, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигареты и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
Эхо Москвы 05:31
1
Космос

Ученые рассказали, что может произойти с Землей в случае гибели Солнца

Примерно через 5 миллиардов лет, как считают ученые, Солнце полностью погибнет, превратившись в мертвую звезду – белый карлик.
Актуальные Новости 03:57
3
Футбол

Гунько удалил пост об уходе с поста главного тренера «Химок»

РИА Новости 06:10
1
Происшествия

В Иркутской области в результате ДТП погибли пять человек

Иркутск, 21 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего в Усольском районе Иркутской области.
REGNUM 06:12
11
Технологии

В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут подключать сразу несколько устройств к одной учетной записи.
АБН 01:32
8
Происшествия

Гулявшая голой по Раменскому женщина оказалась телеведущей

Бродившая нагишом по проезжей части в подмосковном Раменском женщина оказалась российской телеведущей, пишет РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:18
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Политика

Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM 03:52
38
Футбол

«Спартак» сделал Рассказову предложение о продлении контракта

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал защитнику Николаю Рассказову предложение о продлении контракта.
Спорт-Экспресс 06:15
Шоу-бизнес

Солистка Little Big Таюрская пожаловалась на травлю из-за внешности

Фронтвумен рейв-группы Little Big Софья Таюрская опубликовала целый пост в ответ на комментарии хейтров, критикующих внешность певицы.
Live24 05:57
9
Общество

В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Газета.Ru 01:21
509
Политика

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

США предложили России заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).
РЕН ТВ вчера в 12:34
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Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил, что Гюндоган заразился коронавирусом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт английской команды.
Metaratings 06:13
Общество

Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках

Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays.
RT на русском 04:34
64
Политика

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации

Приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы" в Белоруссии не будет, заявил в понедельник в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:56
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Финансы

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Курс доллара растет на 0,46% — до ₽ 76, 1. Американская валюта поднялась выше ₽ 76 впервые с 9 сентября.
РБК 04:01
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Футбол

«Тоттенхэм» на выезде добился первой победы в сезоне АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» в рамках второго тура АПЛ сыграл в гостях против «Саутгемптона» и выиграл со счётом 5:2, добившись первой победы в сезоне.
News.ru вчера в 10:29
Общество

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Челябинскую область

В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
Челябинский обзор 05:56
4
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
Дума ТВ 18 сентября в 07:42
378
Общество

В Белоруссии задержаны 442 человека на воскресных акциях

Радио Маяк 05:43
12
Авто

В Forbes объяснили, почему в России так популярны Lada

Вашингтон, 21 сентября 2020, 12:30 — REGNUM Журналист Джеймс Роджерс написал статью о том, почему несмотря на то, что автомобилям Lada уже исполнилось 50 лет, они всё ещё так популярны в России.
REGNUM 05:30
19
Экономика

Латвия оценила потери экономики из-за порта в Усть-Луге

Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах это порта.
АБН вчера в 09:59
1,9K
Экономика

ВЭБ.РФ завершил «Русские сезоны»

Отель выкупил бывший топ-менеджер "Газпрома" ВЭБ.РФ удалось реализовать недвижимость одного из проблемных "олимпийских" должников.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Отравление Алексея НавальногоБольше новостей по теме
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