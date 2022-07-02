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Немецкий экономист Эрхардт оценил отказ от российского газа в триллион евро

Германия постепенно приближается к рецессии, и отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро, заявил в интервью Handelsblatt эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт.
РИА Новости
Ограничительные меры, которые были введены в отношении России, окажут сильное влияние на Германию.
ТК Звезда
Специалист заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа.
РИА Новости
"По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдётся нам в один триллион евро", — предупредил он.
Life.ru

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