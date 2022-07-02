Поднятый на поверхность большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который в марте во избежание детонации боеприпасов был затоплен в порту города Бердянска Запорожской области, планируется перебазировать в Керчь для ремонта.
Второй по величине покупатель сжиженного природного газа (СПГ) — Япония — рассматривает альтернативные российским газовым поставкам варианты из-за решения президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалин-2», пишет 2 июля Bloomberg.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы.