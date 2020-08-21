Самолет для Навального из Германии приземлился в Омске
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Омский аэропорт принял Лайнер Bombardier Chellenger. На этом самолете Алексея Навального хотят увезти в Германию, но врачи пока его не отпускают. Напомним, что оппозиционер оказался в омской больнице сутки назад с признаками острого отравления.В источнике
Потому что без него будет скучно. И я надеюсь, что Госдеп США пришлет нам еще одного такого же. Нового.
С чего всё началось
Медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы доставить находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального из Омска в Берлин для дальнейшего лечения, сообщает Bild
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Подробнее о событии
Самолет с немецкими врачами сел в аэропорту Омска для госпитализации Алексея Навального
Комсомольская правда02:39