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БК55
БК55

Самолет для Навального из Германии приземлился в Омске

Омский аэропорт принял Лайнер Bombardier Chellenger. На этом самолете Алексея Навального хотят увезти в Германию, но врачи пока его не отпускают. Напомним, что оппозиционер оказался в омской больнице сутки назад с признаками острого отравления.В источнике
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Потому что без него будет скучно. И я надеюсь, что Госдеп США пришлет нам еще одного такого же. Нового.
С чего всё началось
Медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы доставить находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального из Омска в Берлин для дальнейшего лечения, сообщает Bild
.
БИЗНЕС Online01:12
Подробнее о событии
ТАСС

Самолет для возможной транспортировки Навального в Германию совершил посадку в Омске

ТАСС02:11
Комсомольская правда

Самолет с немецкими врачами сел в аэропорту Омска для госпитализации Алексея Навального

Комсомольская правда02:39
РИА СуперОмск

Борт для Навального и рейс из Анапы разошлись в небе над Омском

РИА СуперОмск02:33
РБК

В Омск прибыл самолет для перевозки Навального на лечение в Германию

РБК02:15
БК55

Самолет для Навального из Германии приземлился в Омске

БК5502:49
Интерфакс

Самолет для перевозки Навального сел в Омске

Интерфакс02:43
РИА Новости

В Германии планируют выслать самолет за Навальным

РИА Новости19:38

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