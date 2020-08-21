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VSE42.RU
VSE42.RU

Немецкий фонд отправил самолет для госпитализации Навального в ФРГ

В полночь по московскому времени ожидается вылет немецкого самолета, который планирует забрать Алексея Навального в Германию. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation, который поможет транспортировать политического деятеля в клинику Charite.В источнике
С чего всё началось
Немецкая организация Cinema for Peace Foundation в ночь на 21 августа направит в Омск самолет, на котором планируется перевезти Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, сообщают Reuters
 и AFP.
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