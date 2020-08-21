Немецкий фонд отправил самолет для госпитализации Навального в ФРГ

В полночь по московскому времени ожидается вылет немецкого самолета, который планирует забрать Алексея Навального в Германию. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation, который поможет транспортировать политического деятеля в клинику Charite.

Евгений Пригожин российский предприниматель Потому что без него будет скучно. И я надеюсь, что Госдеп США пришлет нам еще одного такого же. Нового.