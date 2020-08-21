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VSE42.RU
VSE42.RU

Немецкий фонд отправил самолет для госпитализации Навального в ФРГ

В полночь по московскому времени ожидается вылет немецкого самолета, который планирует забрать Алексея Навального в Германию. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation, который поможет транспортировать политического деятеля в клинику Charite.В источнике
Евгений Пригожинроссийский предприниматель
Потому что без него будет скучно. И я надеюсь, что Госдеп США пришлет нам еще одного такого же. Нового.
С чего всё началось
Медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы доставить находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального из Омска в Берлин для дальнейшего лечения, сообщает Bild
.
БИЗНЕС Online01:12
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

СМИ: ночью за Навальным из Германии может вылететь самолет

Московский Комсомолец17:02
Комсомольская правда

Медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы забрать Алексея Навального

Комсомольская правда00:54
ТАСС

Bild: самолет для возможной транспортировки Навального в ФРГ вылетел из Нюрнберга

ТАСС00:52
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Интерфакс00:50
РЕН ТВ

Из Германии в Россию вылетел самолет за Навальным - Bild

РЕН ТВ00:14
РБК

Bild сообщила о вылете за Навальным самолета из Германии

РБК23:55
РИА Новости

За Навальным вылетел медицинский самолет из Германии, сообщили СМИ

РИА Новости01:07

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Интерфакс20:27
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Газета.Ru01:19
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