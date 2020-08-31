Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Русская Планета 2 20

Как сообщает ToDay News Ufa, в немецком фонде Cinema for Peace, который недавно занимался организацией транспортировкой оппозиционера и блоггера Алексея Навального в Германию, рассказали, что осмотр этого пациента врачами из Германии в российском городе Омск показал довольно «тревожные результаты».