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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, в немецком фонде Cinema for Peace, который недавно занимался организацией транспортировкой оппозиционера и блоггера Алексея Навального в Германию, рассказали, что осмотр этого пациента врачами из Германии в российском городе Омск показал довольно «тревожные результаты».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса. Фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке Навального.
РИА Новостивчера в 15:12
Подробнее о событии
URA.Ru

СМИ: у Навального при перелете в ФРГ была критическая температура

URA.Ruвчера в 15:56
Коммерсантъ

Фонд Cinema for Peace: Навального перевозили в Германию с температурой 34,2

Коммерсантъ01:55
Аргументы и Факты

Немецкий фонд обнародовал детали транспортировки Навального

Аргументы и Фактывчера в 16:10
Царьград

Перевозку Навального замедлили «тревожные результаты». Немецкие врачи встали на сторону русских?

Царьградвчера в 16:01
ИА Красная Весна

Фонд Cinema for Peace сообщил подробности состояния Навального в Омске

ИА Красная Весна05:42
Московский Комсомолец

СМИ: при госпитализации Навального его температура была 34,2 градуса

Московский Комсомолецвчера в 15:55
РИА Новости

Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию

РИА Новостивчера в 15:12

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