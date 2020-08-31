Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Общественная служба новостей 2 19

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».