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REGNUM
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса. Фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке Навального.
РИА Новостивчера в 15:12
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ИА Красная Весна

Фонд Cinema for Peace сообщил подробности состояния Навального в Омске

ИА Красная Весна05:42
Московский Комсомолец

СМИ: при госпитализации Навального его температура была 34,2 градуса

Московский Комсомолецвчера в 15:55
Аргументы и Факты

Немецкий фонд обнародовал детали транспортировки Навального

Аргументы и Фактывчера в 16:10
Царьград

Перевозку Навального замедлили «тревожные результаты». Немецкие врачи встали на сторону русских?

Царьградвчера в 16:01
URA.Ru

СМИ: у Навального при перелете в ФРГ была критическая температура

URA.Ruвчера в 15:56
Коммерсантъ

Фонд Cinema for Peace: Навального перевозили в Германию с температурой 34,2

Коммерсантъ01:55
РИА Новости

Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию

РИА Новостивчера в 15:12

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате

Возгорание в одном из цехов старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области «Смак» в центре Екатеринбурга ликвидировано, сообщили в понедельник, 31 августа, в региональном управлении МЧС России.
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате
Известия03:05
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В Иркутской области 18 медиков получили государственные награды

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который находится с рабочим визитом в Иркутской области, 31 августа 2020 года вручил государственные награды 18 медикам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск)06:06
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В сети появились фото серийной версии электрокара Zetta

Если сравнивать новые фотографии с прежними изображениями, можно заметить следующие различия: с дверей пропали чёрные молдинги, на крышке багажного отделения появились ручка и надпись Zetta, а над ней – зарядный разъём.
CarsWeek.ru06:59
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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