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REGNUM
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса. Фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке Навального.
РИА Новостивчера в 15:12
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Фонд Cinema for Peace сообщил подробности состояния Навального в Омске

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Царьград

Перевозку Навального замедлили «тревожные результаты». Немецкие врачи встали на сторону русских?

Царьградвчера в 16:01
Аргументы и Факты

Немецкий фонд обнародовал детали транспортировки Навального

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Фонд Cinema for Peace: Навального перевозили в Германию с температурой 34,2

Коммерсантъ01:55
URA.Ru

СМИ: у Навального при перелете в ФРГ была критическая температура

URA.Ruвчера в 15:56
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Московский Комсомолецвчера в 15:55
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Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию

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ИА Красная Весна07:47
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