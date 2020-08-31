Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию
Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».В источнике
С чего всё началось
Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию
Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса. Фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке Навального.
РИА Новостивчера в 15:12
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СМИ: при госпитализации Навального его температура была 34,2 градуса
Московский Комсомолецвчера в 15:55