Общество

РБКРБКНемецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Фрилинг отметил, что в результате может возникнуть хроническое воспаление кишечника, а также повышается риск появления колоректального рака и цирроза печени. По словам гастроэнтеролога, слизистую оболочку кишечника разрушают простой и рафинированный сахар, выпечка, шоколад и мармелад.
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Как пояснил Focus.de
 гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
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