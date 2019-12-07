с чего всё началось

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Политика Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.

Футбол Зенит — Динамо 3:0 В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Политика Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине Бывший украинский лидер Петр Порошенко предостерег нынешнего главу Незалежной Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в "нормандском формате" в Париже.

Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».

Политика Медведев предупредил о последствиях протестных акций Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что заявлять о своем мнении нужно в соответствии с законодательствам, комментируя протестные акции на улицах Москвы.

Футбол Лукаку и Смоллинг раскритиковали Corriere dello Sport за заголовок Нападающий миланского футбольного клуба "Интер" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг выступили с критикой в адрес итальянского издания Corriere dello Sport, которое опубликовало провокационный заголовок на первой полосе.

Общество Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома Традиция зажигания огней на рождественской ёлке у Белого дома ведет свое начало с 1923 года, когда президент Калвин Кулидж зажег гирлянду из 2,5 тысячи красных, белых и зеленых огней.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.

Авто Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями На втором месте – Европа с показателем 34 091 доллар, а замыкают тройку лидеров Австралия и Новая Зеландия, жителям которых покупка новой машины обходится в среднем в 30 839 долларов.