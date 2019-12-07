Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
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Как пояснил Focus.de
 гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
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