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Metaratings
Metaratings

Немецкий клуб пропустил 37 голов из-за правил социальной дистанции

В преддверии матча между «Рипдорф / Мольцен II» и «Холденштедтом» стало известно, что игроки гостей накануте контактировали с заражёнными коронавирусом. В связи с этим руководство клуба «Рипдорф / Мольцен II» попросило перенести матч, но на данную просьбу был получен отказ.В источнике
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Спорт-Экспресс

В Германии матч низшего дивизиона завершился со счетом 37:0. Все из-за социального дистанцирования

Спорт-Экспресс03:10
Советский спорт

В Германии любительская команда сыграла с соблюдением социальной дистанции и проиграла 0:37

Советский спорт02:57
Чемпионат

В Германии матч завершился со счётом 37:0. Один из клубов соблюдал правила дистанцирования

Чемпионат23:19
Soccer.ru

В Германии команда проиграла 0:37, придерживаясь правила дистанцирования

Soccer.ru01:27
Матч ТВ

Немецкий клуб проиграл со счетом 0:37, решив во время матча соблюдать правила социального дистанцирования

Матч ТВ00:59
МИР 24

Немецкий футбольный клуб пропустил 37 мячей из-за правил социального дистанцирования

МИР 2400:29
Sport24.ru

Немецкий клуб проиграл со счетом 0:37 из-за соблюдения правил социального дистанцирования во время матча

Sport24.ru02:27

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и Центр коммунального сервиса) областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
РБК05:00
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Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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