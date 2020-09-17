Немецкий клуб пропустил 37 голов из-за правил социальной дистанции
Смотрите также
Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына
Рита Дакота опубликовала фото с отдыха с новым ухажером
В России хотят ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Волка в перезапуске «Ну, погоди» озвучит Гарик Харламов
Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале
В Белгороде самолет столкнулся с птицами при посадке
Команда Навального сообщила о «Новичке» на бутылке из гостиницы
В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году
СК начал проверку обстоятельств смерти Легкоступовой
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
Команда Навального сообщила о «Новичке» на бутылке из гостиницы
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
В преддверии матча между «Рипдорф / Мольцен II» и «Холденштедтом» стало известно, что игроки гостей накануте контактировали с заражёнными коронавирусом. В связи с этим руководство клуба «Рипдорф / Мольцен II» попросило перенести матч, но на данную просьбу был получен отказ.В источнике
Подробнее о событии