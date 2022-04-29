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Минэкономики ФРГ заявило, что Uniper придерживается правил оплаты газа в евро и долларах

Немецкий концерн Uniper считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей и продолжить оплачивать российский газ в евро, заявили в пресс-службе Uniper.
Взгляд.ру
Британские и немецкие СМИ при этом сообщали, что компания может открыть рублевый счет в отделении Газпромбанка в Швейцарии или же переводить евро напрямую в российский офис банка.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.
Интерфакс

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