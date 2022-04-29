Водолацкий подчеркнул, что для мирных жителей гуманитарные коридоры остаются открытыми, однако военные преступники из числа боевиков националистических батальонов и иностранных наемников воспользоваться ими не смогут.
Читатели немецкого издания Der Spiegel с иронией отреагировали на новость о том, что самолёт канцлера Германии Олафа Шольца по пути из Японии пересёк Северный полюс для обхода воздушного пространства России.
Пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю запретило выход в Азовское море всем маломерным судам в связи с антитеррористическими мероприятиями, пишет KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Ейского района.
Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что Российская Федерация прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что стало "самым жестким ответом" РФ на западные санкции.