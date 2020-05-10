Политика
РИА НовостиНемецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Как отметил политик, именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии, и забывать об этом не следует. Баум выразил убеждение, что современная демократия может быть убедительной, только если немцы всегда будут помнить об освобождении от нацизма.
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Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
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В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
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Здоровье
В Амурской области за сутки выявлено еще 12 заболевших коронавирусом
Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, 9 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 12 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 04:41
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Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках
Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 12:15
Экономика
От инфарктов в Италии умирают чаще, чем от осложнений Covid-19 — кардиологи
Рим, 9 мая 2020, 16:58 — REGNUM От инфарктов в Италии умирают больше, чем от осложнений, связанных с коронавирусом, заявил в субботу, 9 мая, глава итальянского сообщества кардиологов Чиро Индольфи, передает Sky.
REGNUM 09:58
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
РИА Новости 16:49
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Шоу-бизнес
Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову
RuNews24.ru 00:00
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Ледяное тело - гипотезу, предложенную российскими исследователями в 1970-х годах, было довольно просто исключить.
Популярная механика вчера в 14:12
Политика
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
РИА Новости 20:31
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ 10:43
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн
Общее число погибших от COVID-19 достигло 277 860. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – более 1,3 млн человек.
Ведомости 17:04
Армия и оружие
НМ ЛНР: боевики ВФУ подгоняют тяжёлую технику и минируют местность
Новостной фронт 05:20
Происшествия
Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17
Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил любопытные детали касаемо причин гибели авиалайнера MH-17.
ПолитРоссия вчера в 15:35
Футбол
Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба.
Vprognoze.ru 05:55
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Футбол
Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака» против «Черноморца»
Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал о договорном поединке, который «красно-белые» якобы провели против одесского «Черноморца» в 1970-м году.
Евро-футбол.ру вчера в 06:24
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Политика
Помпео сравнил иранские власти с нацистами
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил иранские власти с нацистами и заявил, что Вашингтон будет стремиться продлить эмбарго на поставки вооружения Тегерану.
РБК 20:56
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Футбол
Гончаренко рассказал о главной проблеме Чалова
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о малорезультативной игре нападающего своей команды Федора Чалова в этом сезоне.
ProstoProSport 16:31