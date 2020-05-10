Политика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Как отметил политик, именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии, и забывать об этом не следует. Баум выразил убеждение, что современная демократия может быть убедительной, только если немцы всегда будут помнить об освобождении от нацизма.
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Бывший глава МВД Германии призвал помнить, кто освободил Берлин

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Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

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