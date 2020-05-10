Политика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Как отметил политик, именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии, и забывать об этом не следует. Баум выразил убеждение, что современная демократия может быть убедительной, только если немцы всегда будут помнить об освобождении от нацизма.
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Немецкий политик призвал помнить роль СССР в освобождении Германии

Российская газетавчера в 22:34

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Немецкий политик призвал помнить правду о роли СССР в победе над нацизмом

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Немецкий политик призвал помнить, кто освобождал Берлин

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Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин от нацизма

Московский Комсомолецвчера в 20:12

Бывший глава МВД Германии призвал помнить, кто освободил Берлин

РЕН ТВвчера в 20:12

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

РИА Новостивчера в 19:28
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия

ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

РБК вчера в 17:07
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Футбол

Ван дер Сар рассказал необычную историю своего перехода в «Аякс»

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Спорт-Экспресс вчера в 00:02
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Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

RT на русском вчера в 23:36
Общество

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ вчера в 21:14
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Футбол

Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина

Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport вчера в 09:25
Происшествия

Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17

Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил любопытные детали касаемо причин гибели авиалайнера MH-17.
ПолитРоссия 08 мая в 15:35
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18
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Авто

В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс вчера в 00:18
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Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
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Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом

Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru вчера в 10:30
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Армия и оружие

Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США

News.ru 08 мая в 17:36
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Экономика

Пострадавшие от коронавируса предприниматели получат субсидии

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Здоровье

48 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Приморье

На территории Приморья зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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Единоборства

Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи

RT на русском вчера в 14:15
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Lenta.ru вчера в 21:58
Общество

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В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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Хоккей

Защитник ЦСКА Романов согласовал контракт с «Монреалем»

Защитник ЦСКА Александр Романов согласовал условия контракта с «Монреаль Канадиенс».
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Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Политика

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
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Шоу-бизнес

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РИА Новости вчера в 10:02
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Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Единоборства

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Allboxing.ru вчера в 23:33
Транспорт

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
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Политика

Ветеранам ВОВ в Чечне власти выплатили по миллиону рублей

Чеченским ветеранам Великой отечественной войны власти республики выплатили по 1 миллиону рублей, написал в соцсети Facebook глава ЧР Рамзан Кадыров.
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