Политика
Московский КомсомолецНемецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин от нацизма
Советские солдаты освободили Берлин и Германию от нацистов ценой человеческих жертв, о чем нельзя забывать, заявил экс-глава МВД ФРГ, член Свободной демократической партии, общественный деятель в области защиты прав человека Герхарт Баум.
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Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Российская газета вчера в 14:59
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Шоу-бизнес
Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы
40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
StarHit.ru вчера в 21:40
Политика
В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения
Каракас, 10 мая 2020, 07:58 — REGNUM Решение заключить под стражу двух граждан США, задержанных ранее в Венесуэле после попытки морского вторжения в страну, принял венесуэльский суд по делам, связанным с терроризмом, 9 мая сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской республики.
REGNUM 00:58
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»
По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
Peterburg2.ru вчера в 12:01
Общество
Во Владивостоке усилят проверки автотранспорта на дорогах
Решение о проверках принял губернатор Олег Кожемяко в связи с большим количеством машин на дорогах Владивостока.
Газета.Ru 01:38
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
Avia.pro вчера в 18:48
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Единоборства
Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна
Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Общество
Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета
Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Здоровье
Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте
Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте этого года.
РЕН ТВ 01:28
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Общество
Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Единоборства
Вердум: Олейник вытворяет сумасшедшие вещи, никогда такого не видел
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум поделился ожиданиями от боя с российским тяжеловесом Алексеем Олейником в рамках турнира UFC 249.
Чемпионат вчера в 18:19
Политика
В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов
К 75-летию окончания Второй мировой войны Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал перехваченные незадолго до окончания войны сообщения нацистов.
Известия вчера в 22:14
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Киберспорт
Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM вчера в 13:53
Здоровье
В Петербурге на коронавирус бесплатно начали проверять 5 центров КТ
С 1 мая в центрах КТ обследовано 2205 человек, вирусная пневмония была выявлена у 1502 человек (из них у 37 % - пневмония лёгкой формы).
DP.RU 02:40
Экономика
Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза
Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08 мая в 10:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Наука
На распространение коронавируса не влияет климат
Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях.
Live24 08 мая в 09:12