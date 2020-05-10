Советские солдаты освободили Берлин и Германию от нацистов ценой человеческих жертв, о чем нельзя забывать, заявил экс-глава МВД ФРГ, член Свободной демократической партии, общественный деятель в области защиты прав человека Герхарт Баум.

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин от нацизма

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