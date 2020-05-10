Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНемецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин от нацизма

Советские солдаты освободили Берлин и Германию от нацистов ценой человеческих жертв, о чем нельзя забывать, заявил экс-глава МВД ФРГ, член Свободной демократической партии, общественный деятель в области защиты прав человека Герхарт Баум.
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Немецкий политик призвал помнить роль СССР в освобождении Германии

Российская газетавчера в 22:34

Немецкий политик напомнил о роли советских войск в освобождении Берлина

РБКвчера в 22:31

Бывший глава МВД Германии призвал помнить, кто освободил Берлин

РЕН ТВвчера в 20:12

Немецкий политик призвал помнить, кто освобождал Берлин

News.ruвчера в 20:13

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин от нацизма

Московский Комсомолецвчера в 20:12

Немецкий политик призвал помнить правду о роли СССР в победе над нацизмом

Lenta.ruвчера в 20:37

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

РИА Новостивчера в 19:28
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Российская газета вчера в 14:59
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Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
StarHit.ru вчера в 21:40
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Политика

В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения

Каракас, 10 мая 2020, 07:58 — REGNUM Решение заключить под стражу двух граждан США, задержанных ранее в Венесуэле после попытки морского вторжения в страну, принял венесуэльский суд по делам, связанным с терроризмом, 9 мая сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской республики.
REGNUM 00:58
Здоровье

Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»

По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
Peterburg2.ru вчера в 12:01
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Общество

Во Владивостоке усилят проверки автотранспорта на дорогах

Решение о проверках принял губернатор Олег Кожемяко в связи с большим количеством машин на дорогах Владивостока.
Газета.Ru 01:38
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
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Армия и оружие

Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 18:48
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Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
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Единоборства

Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна

Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Общество

Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
Происшествия

В Волгоградской области в тройном ДТП пострадали пять человек

Волга-Медиа 01:12
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Здоровье

Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте

Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте этого года.
РЕН ТВ 01:28
1
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
2,2K
Общество

Названы главные ошибки при ношении маски

Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 08 мая в 11:18
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Единоборства

Вердум: Олейник вытворяет сумасшедшие вещи, никогда такого не видел

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум поделился ожиданиями от боя с российским тяжеловесом Алексеем Олейником в рамках турнира UFC 249.
Чемпионат вчера в 18:19
Политика

В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов

К 75-летию окончания Второй мировой войны Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал перехваченные незадолго до окончания войны сообщения нацистов.
Известия вчера в 22:14
5
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
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Киберспорт

Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4

В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM вчера в 13:53
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Здоровье

В Петербурге на коронавирус бесплатно начали проверять 5 центров КТ

С 1 мая в центрах КТ обследовано 2205 человек, вирусная пневмония была выявлена у 1502 человек (из них у 37 % - пневмония лёгкой формы).
DP.RU 02:40
1
Экономика

Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза

Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08 мая в 10:43
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Наука

На распространение коронавируса не влияет климат

Ученые проанализировали статистику заражений в разных округах, заключив, что в северном климате вирус выживает и комфортно себя чувствует, так же как и в жарких южных погодных условиях.
Live24 08 мая в 09:12
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