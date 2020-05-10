Политика
News.ruНемецкий политик призвал помнить, кто освобождал Берлин
Берлин и Германию в целом освободили от нацистов ценой больших человеческих жертв бойцы армии СССР, и об этом следует помнить. С таким заявлением выступил бывший министр внутренних дел ФРГ, политик и адвокат Герхарт Баум.
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Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
Ведомости вчера в 14:09
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 00:45
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Шоу-бизнес
Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы
40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
StarHit.ru вчера в 21:40
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Здоровье
В Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус
За минувшие сутки в Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус.
Газета Кемерова 00:11
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Общество
Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости вчера в 00:07
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Музыка
Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров
YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
Политика
Зеленского попросили перестать вмешиваться в дела России
Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет попросил президента Украины Владимира Зеленского перестать вмешиваться в дела России.
Lenta.ru вчера в 17:19
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество
В Омск продолжают прибывать вахтовики из Якутии
Напомним, практически у всех рабочих, которые прибыли в Омск 29 апреля и 5 мая, диагностирован COVID-19.
ВОмске вчера в 04:44
Общество
Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве
Столичное небо окрасилось в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Вечерняя Москва вчера в 15:20
Здоровье
Пять центров томографии в Петербурге принимают пациентов с подозрением на коронавирус
В Петербурге пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию принимают пять центров компьютерной томографии, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
78.ru 00:10
Общество
Режим повышенной готовности продлен в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн вчера в 07:41
Космос
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру.
Sibnet Новости 07 мая в 03:53
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 08 мая в 13:44
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Армия и оружие
Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.
ТАСС 01:03
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Экономика
Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru вчера в 06:45