Политика
News.ruНемецкий политик призвал помнить, кто освобождал Берлин
Берлин и Германию в целом освободили от нацистов ценой больших человеческих жертв бойцы армии СССР, и об этом следует помнить. С таким заявлением выступил бывший министр внутренних дел ФРГ, политик и адвокат Герхарт Баум.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
Советские войска освободили Берлин ценой невероятных человеческих жертв, и об этом нельзя забывать, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk бывший министр внутренних дел ФРГ и член Свободной демократической партии Герхарт Баум.РБКвчера в 22:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество
67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ 07 мая в 07:45
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
Армия и оружие
В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны
Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Происшествия
В Челябинской области еще 80 человек заразились коронавирусом
Вечерний Челябинск 03:15
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Власти Москвы окажут поддержку застройщикам
Столичные застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва 24 03:15
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:44
Общество
В Карелии 12 человек заразились коронавирусом
На 10 мая в Карелии зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом.
АиФ Карелия 01:57
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
РИА Новости 03:47
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27
Происшествия
В Курганской области выявлено семь новых носителей коронавируса
Курган, 9 мая 2020, 11:55 — REGNUM В Курганской области выявлено за сутки семь положительных проб на коронавирус.
REGNUM вчера в 04:55
Происшествия
Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе
Два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе, свидетельствуют данные портала Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.
Газета.Ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Эхо Москвы 03:41
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»
Министерство здравоохранения предупредило россиян о последствиях нарушения «масочного режима».
Peterburg2.ru вчера в 12:01
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая
Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли.
РБК 03:09
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38