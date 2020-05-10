с чего всё началось

Берлин и Германию в целом освободили от нацистов ценой больших человеческих жертв бойцы армии СССР, и об этом следует помнить. С таким заявлением выступил бывший министр внутренних дел ФРГ, политик и адвокат Герхарт Баум.

Общество 67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему. 79

Общество Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании. 1,5K

Авто В России начались продажи электрогрузовика «Муравей» Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах. 80

Армия и оружие В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. 1,3K

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 1,4K

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,1K

Экономика Власти Москвы окажут поддержку застройщикам Столичные застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 13

Общество МВД отказалось ужесточать ответственность за побои Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. 150

Происшествия В Курганской области выявлено семь новых носителей коронавируса Курган, 9 мая 2020, 11:55 — REGNUM В Курганской области выявлено за сутки семь положительных проб на коронавирус.

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 888

Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 97

Единоборства Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249 Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). 32

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли. 30