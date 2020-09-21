Политика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным. Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.
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с чего всё началось

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

Например, 6 августа, за две недели до предполагаемого отравления Навального, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.
Комсомольская правдавчера в 02:00

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Газета.Ruвчера в 23:19

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 22:16

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

Комсомольская правдавчера в 02:00
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Общество

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Происшествия

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Кино

Фильм «После. Глава 2» возглавил российский кинопрокат на выходных

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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

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Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области

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В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов

Inc-news.ru вчера в 03:26
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Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

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Общество

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