Политика
РИА НовостиНемецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»
Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным. Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.
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с чего всё началось
Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!
Например, 6 августа, за две недели до предполагаемого отравления Навального, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.Комсомольская правдавчера в 02:00
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Общество
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Четыре человека погибли в ДТП в Барнауле
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Новая газета вчера в 13:12
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Газета.Ru вчера в 16:29
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В Китае пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом
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Религия
Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Известия вчера в 17:28
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области
Известия вчера в 15:26
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В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов
Inc-news.ru вчера в 03:26
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Кино
Назван «Лучший комедийный сериал» по версии премии «Эмми»
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Авто
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Спецслужбы задержали женщину за попытку отравить Трампа рицином
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Российская газета вчера в 19:21
Общество
Снос хрущевок в России решено возложить на местные власти
В документе предлагается дать местным властям полномочия составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
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Школьница доказала ошибку в учебнике и добилась 100 баллов по ЕГЭ
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В Минске задержали более 80 участников «Марша справедливости»
В Минске задержали несколько участников «Марша справедливости», собравшихся возле станции метро «Немига».
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Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ
Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
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Футбол
Орье может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»
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При взрыве газа в жилом доме в Тюмени пострадали два человека
В Тюмени при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме обрушились два балкона, пострадали два человека.
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