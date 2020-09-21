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РИА Новости
РИА Новости

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с Алексеем Навальным. Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

В беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен рассказала о нестыковках в "деле Навального" и негативных последствиях для немецкой экономики в случае отказа от "СП-2": - Атаки на "СП-2" начались не сегодня.
Комсомольская правдавчера в 02:00
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РБК

Немецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального

РБК00:43
Газета.Ru

Депутат из Германии рассказала о давлении США на «Северный поток - 2»

Газета.Ru23:19
Lenta.ru

В Германии заявили об угрозах США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru22:47
Московский Комсомолец

Депутат из Германии оценила угрозы США из-за «Северного потока-2»

Московский Комсомолец23:00
РЕН ТВ

В Германии сообщили об угрозах США из-за «Северного потока - 2»

РЕН ТВ22:45
РИА Новости

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости22:16
Комсомольская правда

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

Комсомольская правдавчера в 02:00

Доставка европейских грузов в РФ становится медленнее или дороже

Доставка европейских грузов в РФ становится медленнее или дороже Призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть границу страны с Литвой и Польшей пока привел лишь к усиленным досмотрам грузов, но срок срыва поставки европейских грузов в РФ через Белоруссию уже доходит до пяти дней, говорят опрошенные "Ъ" участники рынка.
Доставка европейских грузов в РФ становится медленнее или дороже
Коммерсантъ18:24
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Лэмпард объяснил отсутствие Рюдигера в заявке на матч с «Ливерпулем»

Английский футбольный специалист Фрэнк Лэмпард, занимающий должность главного тренера в клубе "Челси", прокомментировал ситуацию с отсутствием игрока защиты Антонио Рюдигера в заявке на матч с "Ливерпулем".
CT news02:28

Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Сумма сельской ипотеки россиян составила 38 млрд рублей

В ведомстве уточнили, что средний размер кредита составляет 2 млн рублей, средний период выдачи - 17 лет, средняя ставка - 2,7%. «С учётом высокой востребованности сельской ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования данного механизма для его дальнейшего развития», - добавили в Минсельхозе.
Агробук03:15
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Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM00:07
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