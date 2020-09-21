Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным. Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.

С чего всё началось Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд! В беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен рассказала о нестыковках в "деле Навального" и негативных последствиях для немецкой экономики в случае отказа от "СП-2": - Атаки на "СП-2" начались не сегодня. Комсомольская правда вчера в 02:00