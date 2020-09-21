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РИА Новости
РИА Новости

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным. Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

В беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен рассказала о нестыковках в "деле Навального" и негативных последствиях для немецкой экономики в случае отказа от "СП-2": - Атаки на "СП-2" начались не сегодня.
Комсомольская правдавчера в 02:00
Подробнее о событии
РБК

Немецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального

РБК00:43
Газета.Ru

Депутат из Германии рассказала о давлении США на «Северный поток - 2»

Газета.Ru23:19
Евразия Daily

Немецкий депутат: США хотят остановить «Северный поток — 2» угрозами

Евразия Daily22:51
Московский Комсомолец

Депутат из Германии оценила угрозы США из-за «Северного потока-2»

Московский Комсомолец23:00
Lenta.ru

В Германии заявили об угрозах США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru22:47
РИА Новости

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости22:16
Комсомольская правда

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

Комсомольская правдавчера в 02:00

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках
РИА Новости01:46
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В России выросли цены на автомобили УАЗ

В результате анализа цен на новые легковые автомобили российские аналитики выяснили, что «Патриот Классик Fleet», доступный по цене 895 тысяч рублей, исчез из прайс-листа производителя.
В России выросли цены на автомобили УАЗ
32CARS.ru01:16
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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В Sony извинились за проблемы при предзаказе PlayStation 5

Токио, 20 сентября 2020, 13:49 — REGNUM Представители компании Sony извинились перед покупателями, столкнувшимися с проблемами при оформлении предварительных заказов на игровую приставку PlayStation 5. Обращение опубликовано на странице PlayStation в Twitter.
REGNUMвчера в 06:49

Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33

Вузы Новосибирска получили сообщения о минировании

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании высших учебных заведений Новосибирска, поступивших на электронную почту организаций 20 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:38

Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральный22:20
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