Anews 16

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с Алексеем Навальным. Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.