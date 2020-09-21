Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»
Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с Алексеем Навальным. Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.В источнике
С чего всё началось
Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!
Например, 6 августа, за две недели до предполагаемого отравления Навального, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.
Комсомольская правдавчера в 02:00
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