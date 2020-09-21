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РИА Новости
РИА Новости

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с Алексеем Навальным. Она уточнила, что это произошло еще в начале августа.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

Например, 6 августа, за две недели до предполагаемого отравления Навального, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.
Комсомольская правдавчера в 02:00
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В Германии сообщили об угрозах США из-за «Северного потока - 2»

РЕН ТВ22:45
Газета.Ru

Депутат из Германии рассказала о давлении США на «Северный поток - 2»

Газета.Ru23:19
Московский Комсомолец

Депутат из Германии оценила угрозы США из-за «Северного потока-2»

Московский Комсомолец23:00
Lenta.ru

В Германии заявили об угрозах США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru22:47
РБК

Немецкий депутат заявила о нестыковках в деле Навального

РБК00:43
РИА Новости

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости22:16
Комсомольская правда

Немецкий депутат: Нам говорят - Навального якобы «отравили по воле Кремля», а потом по воле Кремля доставили в Берлин. Это же абсурд!

Комсомольская правдавчера в 02:00

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Известия18:14
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Азербайджанский солдат погиб около границы Армении

Сегодня в 09.20 (08.20 мск) в результате "очередной провокации противника" в Товузском районе на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эльшан Мамедов, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Кавказский узел04:44
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