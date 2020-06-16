Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.

с чего всё началось

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 509

Происшествия В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул.

Энергетика Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве Extraction - уже вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка, который спровоцировало решение Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти при падении спроса в условиях пандемии коронавируса.

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,1K

Игры Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов. 20

Кино Оскар Айзек сыграет в экранизации фантастического рассказа Ю Несбё Студия Lionsgate взяла под крыло фантастический триллер «Лондон» (London), в основе которого — новый фантастический рассказ норвежского писателя Ю Несбё, известного главным образом благодаря циклу детективных романов об инспекторе Харри Холе.

Происшествия Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым. 2,9K

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,3K

Общество В июне число официальных безработных выросло на 16% За каждую неделю июня в России регистрировалось примерно по 150 000 новых официальных безработных (за две недели июня общая численность официально зарегистрированных выросла на 16%). 146

Общество Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва. 61