Политика

REGNUMREGNUMНемецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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с чего всё началось

В Германии ответили Трампу на слова о защите от России

Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.
РИА Новостивчера в 18:14

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Посол Германии в США напомнила, с какой целью американские войска находятся в ФРГ

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Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

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Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
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В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

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Наука

Северных оленей на Ямале одомашнили 2 тыс. лет назад

Ранее в научном сообществе была популярной версия о том, что приучать этих животных начали в южной части Сибири около тысячи лет назад.
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53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа Сальма Хайек не боится показывать свое лицо без макияжа.
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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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Политика

Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден

Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
МонаВиста вчера в 10:01
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Происшествия

Родственников стрелявшего в полицейских в Москве вызвали на допрос

Родственники уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, вызваны на допрос.
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Происшествия

В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

RT на русском 03:37
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Российская газета вчера в 18:37
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Общество

Власти заставили сообщать о заселении в гостиницы неженатых пар

Отели и гостиницы должны будут доказать Роспотребнадзору, что пары, арендующие номера, состоят в семейных отношениях.
Инвест-Форсайт вчера в 16:49
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Кино

Что будет с Геральтом и Цири во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix

Во втором сезоне будут представлены другие ведьмаки, в том числе наставник Весемир, а потому вполне возможно, что мы увидим взгляд на детство Геральта и обучение ведьмаков.
Ридус вчера в 17:35
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Общество

С 16 июня в Тульской области открыты пляжи и зоны отдыха

С 16 июня открываются пляжи и зоны отдыха. С 16 июня снят запрет на проведение соревнований профессиональных спортивных команд.
Тульская пресса вчера в 15:27
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Космос

Новый российский ионный двигатель успешно прошел огневые испытания

Специалисты Роскосмоса успешно закончили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР, который разрабатывают в Центре им. Келдыша.
ТАСС 04:54
Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека

Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
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Политика

Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете

Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
Evo-rus.com 04:01
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Политика

Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ вчера в 11:19
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Общество

В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
РИА Новости 05:04
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 14 июня в 20:53
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Игры

EA представила системные требования Star Wars: Squadrons

13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
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Общество

Парад Победы в Симферополе отменен

Интерфакс - Россия 04:38
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Экономика

Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
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В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами

Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
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Здоровье

11,2% тестов показали наличие антител к коронавирусу у ульяновцев

По состоянию на 15 июня результаты 949 проведенных в клинике «Инвитро» в Ульяновске тестов показали наличие антител к SARS-CоV-2 в 11,2% случаев.
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Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
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