Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.

с чего всё началось

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Общество В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". 19

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили. 251

Наука Северных оленей на Ямале одомашнили 2 тыс. лет назад Ранее в научном сообществе была популярной версия о том, что приучать этих животных начали в южной части Сибири около тысячи лет назад.

Шоу-бизнес 53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа 53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа Сальма Хайек не боится показывать свое лицо без макияжа.

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 2

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 896

Политика Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. 1,6K

Происшествия Родственников стрелявшего в полицейских в Москве вызвали на допрос Родственники уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, вызваны на допрос. 1

Космос Новый российский ионный двигатель успешно прошел огневые испытания Специалисты Роскосмоса успешно закончили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР, который разрабатывают в Центре им. Келдыша.

Политика Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября. 30

Общество В магазинах появилась Конституция с новыми поправками В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter. 407

Экономика Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента. 2,7K

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками. 688

Экономика Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности. 2

Происшествия В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами. 10