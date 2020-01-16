Политика

КоммерсантъКоммерсантъНемецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
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«Газпром» обратился к Берлину с просьбой по «Северным потокам»

News.ru21:43

Газпром попросил Германию вывезти Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

РБК20:35

Регулятор ФРГ принял заявки на выведение «Северных потоков» из-под действия директивы ЕС

ТАСС08:41

Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Коммерсантъ14:10

Операторы «Северных потоков» попросили освободить их от газовой директивы ЕС

Известия10:05

«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Ведомости16:01

Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву

Евразия Daily09:26
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС 21:33
Политика

Путин предложил назначить Михаила Мишустина на должность премьера

Президент России Владимир Путин предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Peterburg2.ru вчера в 11:47
Космос

NASA опубликовало детальный снимок Юпитера

Южный Федеральный 21:22
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Биатлон

Биатлонистка Павлова попала в сборную России на эстафету в Рупольдинге

Pravda.Ru вчера в 08:58
Происшествия

SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
REGNUM 13:34
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Известия 16:26
Футбол

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за хавбека «Лилля» Сумаре

По информации источника, лондонский «Арсенал», «Реал» и «Валенсия» выбыли из гонки за игрока, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжают вести переговоры по 20-летнему французу.
Чемпионат 08:38
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Экономика

Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников

Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Российская газета 19:15
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
РБК 12:30
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru 18:39
Армия и оружие

Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
Российская газета 21:48
Хоккей

Дубль Ковальчука помог «Монреалю» победить «Филадельфию»

Газета.Ru 22:02
Происшествия

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
РБК 08:30
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
ГЛАС.RU вчера в 19:52
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
RT на русском 18:48
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
РЕН ТВ 06:51
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru 20:00
Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 05:52
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
Expert.ru 02:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
РБК 17:09
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Planet Today вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Многие отмечают, что Боня выглядит очень даже хорошо, все, кто высказываются против — обычные завистники.
Народные новости 21:02
Наука

Моделирование показало, как Германия могла победить в битве за Британию

Моделирование показало, что если бы немцы начали кампанию раньше и сосредоточились бы на бомбардировках аэродромов, то могли бы добиться воздушного превосходства, которое дало бы им возможность осуществить наземное вторжение.
Индикатор 13:47
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна.
Дни24 вчера в 11:32
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