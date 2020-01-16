Политика

КоммерсантъКоммерсантъНемецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
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Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС

Российская газетавчера в 23:14

«Газпром» обратился к Берлину с просьбой по «Северным потокам»

News.ruвчера в 21:43

Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву

Евразия Dailyвчера в 09:26

«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Ведомостивчера в 16:01

Операторы «Северных потоков» попросили освободить их от газовой директивы ЕС

Известиявчера в 10:05

Регулятор ФРГ принял заявки на выведение «Северных потоков» из-под действия директивы ЕС

ТАССвчера в 08:41

Газпром попросил Германию вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

РБКвчера в 20:35
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

Волгоградская правда вчера в 23:08
Происшествия

Застряли в пути: на трассе Оренбург-Орск эвакуировали 40 автомобилей

На закрытом участке дороги Оренбург-Орск до 170 км трассы у посёлка Краснощеково застряли 40 машин.
Orenburg.media вчера в 21:41
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК 15 января в 16:43
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс вчера в 09:26
Технологии

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма 15 января в 04:01
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Общество

Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции в июле 2017 года по запросу США и незаконно находящийся в предварительном заключении 30 месяцев в нарушение законов и конституции Греции, заявил о пытках и психологическом давлении на него и обратился за помощью ко всем.
РИА Новости вчера в 13:00
Музыка

Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
МР7.ру вчера в 08:14
Авто

Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России

Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации кроссовера KIA Seltos, который уже выпускается в Калининграде и начинает поступать в дилерские центры.
Автоновости дня 15 января в 08:33
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Кино

Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

News.ru вчера в 10:36
Политика

Правительство Медведева ушло в отставку

По окончании оглашения послания президента, которое многие уже назвали революционным, Медведев встретился с Путиным и объявил, что в свете озвученных предложений, считает что кабинет министров должен уйти в отставку в полном составе, чтобы дать возможность парламентариям и главе государства сформировать новое правительство.
Госновости 15 января в 09:10
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме

При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
REGNUM вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками в новом образе.
VSE42.RU вчера в 21:16
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Москва 24 вчера в 06:03
Экономика

Новосибирские депутаты шокированы отчетом Контрольно-счетной палаты

Депутатов шокировал отчет Контрольно-счетной палаты о деятельности государственного унитарного предприятия «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».
Московский Комсомолец вчера в 16:01
Хоккей

Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем

Интервью звезды сборной России об МЧМ — Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей.
Спорт-Экспресс 15 января в 13:45
Общество

В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
РБК вчера в 19:34
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском вчера в 01:18
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 21:20
Политика

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус вчера в 14:51
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика

Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия вчера в 04:51
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