Политика
КоммерсантъНемецкий регулятор оценит «Северный поток-2»
Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
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Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС
Российская газетавчера в 23:14
Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву
Евразия Dailyвчера в 09:26
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Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Происшествия
Застряли в пути: на трассе Оренбург-Орск эвакуировали 40 автомобилей
На закрытом участке дороги Оренбург-Орск до 170 км трассы у посёлка Краснощеково застряли 40 машин.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Технологии
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Общество
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции в июле 2017 года по запросу США и незаконно находящийся в предварительном заключении 30 месяцев в нарушение законов и конституции Греции, заявил о пытках и психологическом давлении на него и обратился за помощью ко всем.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
Авто
Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России
Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации кроссовера KIA Seltos, который уже выпускается в Калининграде и начинает поступать в дилерские центры.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Политика
Правительство Медведева ушло в отставку
По окончании оглашения послания президента, которое многие уже назвали революционным, Медведев встретился с Путиным и объявил, что в свете озвученных предложений, считает что кабинет министров должен уйти в отставку в полном составе, чтобы дать возможность парламентариям и главе государства сформировать новое правительство.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме
При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж
Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками в новом образе.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Экономика
Новосибирские депутаты шокированы отчетом Контрольно-счетной палаты
Депутатов шокировал отчет Контрольно-счетной палаты о деятельности государственного унитарного предприятия «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».
Хоккей
Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем
Интервью звезды сборной России об МЧМ — Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности
Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Политика
Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян
Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.