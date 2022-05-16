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Немецкий регулятор заявил о заполненности хранилищ газом более чем на 40%

Газовые хранилища в Германии заполнены почти наполовину, что превышает уровень предыдущего года, следует из отчета Федерального сетевого агентства Германии.
РБК
"В целом поток газа в Германию практически не изменился. Выпавшие из-за санкционных мер (России) объемы в настоящий момент полостью возмещаются на европейском газовом рынке, чтобы исполнять обязательства перед клиентами", — говорится в документе.
ПРАЙМ
"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и актуальных российских санкций против Gazprom Germania", - отметил регулятор.
ТАСС
Как сообщалось, правительство РФ ввело ответные санкции в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania.
Интерфакс

Подробнее о событии

Газовый регулятор ФРГ: газовые хранилища в Германии заполнены на 40,8%
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