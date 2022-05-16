"В целом поток газа в Германию практически не изменился. Выпавшие из-за санкционных мер (России) объемы в настоящий момент полостью возмещаются на европейском газовом рынке, чтобы исполнять обязательства перед клиентами", — говорится в документе.
"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и актуальных российских санкций против Gazprom Germania", - отметил регулятор.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.
Национальное криминальное агентство (входящее в состав полиции Словакии, НАКА) задержало и обвинило в уголовном преступлении бывшего председателя Верховного суда страны, экс-главу минюста Штефана Гарабина, который выразил "одобрение действиям РФ на Украине", сообщил в понедельник братиславский телеканал Markiza.