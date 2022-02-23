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Немецкий страховщик Munich Re отменил контракт по «Северному потоку-2»

Немецкая перестраховочная компания Munich Re сообщила РБК, что приняла решение отменить контракт по «Северному потоку-2».
РБК
Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины.
РИА Новости
Тем не менее министр экономики Германии Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода «Северный поток-2».
РБК
В январе Nord Stream 2 AG выполнила требование регулятора, создав «дочку» для управления немецким участком трубопровода.
РБК

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Страховщик Munich Re подтвердил отмену контракта по «Северному потоку — 2»
ИА Красная Веснавчера в 10:09
Немецкая компания Munich Re подтвердила, что отменила контракт по «Северному потоку — 2»
РИА Новостивчера в 09:47
Немецкая компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку – 2»
Известиявчера в 06:29
Немецкий страховщик Munich Re отменил контракт по «Северному потоку-2»
РБКвчера в 06:24
Немецкий страховщик Munich Re отменил контракт по газопроводу «Северный поток-2»
Lenta.ruвчера в 06:22
Bloomberg: немецкая компания Munich Re отменила контракт по газопроводу «Северный поток - 2»
Газета.Ruвчера в 06:13
Bloomberg: перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку - 2»
ТАССвчера в 05:50

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