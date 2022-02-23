РБКНемецкий страховщик Munich Re отменил контракт по «Северному потоку-2»Немецкая перестраховочная компания Munich Re сообщила РБК, что приняла решение отменить контракт по «Северному потоку-2».РБКСудьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины.РИА НовостиТем не менее министр экономики Германии Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода «Северный поток-2».РБКВ январе Nord Stream 2 AG выполнила требование регулятора, создав «дочку» для управления немецким участком трубопровода.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКЦарьградГазета.RuЦентральная Служба НовостейИзвестияПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваФАНИА Красная ВеснаТерритория новостейЭкономика сегодняПрофильКомсомольская правдаLife.ruНародные новостиПодробнее о событииСтраховщик Munich Re подтвердил отмену контракта по «Северному потоку — 2»ИА Красная Веснавчера в 10:09Немецкая компания Munich Re подтвердила, что отменила контракт по «Северному потоку — 2»РИА Новостивчера в 09:47Немецкая компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку – 2»Известиявчера в 06:29Немецкий страховщик Munich Re отменил контракт по «Северному потоку-2»РБКвчера в 06:24Немецкий страховщик Munich Re отменил контракт по газопроводу «Северный поток-2»Lenta.ruвчера в 06:22Bloomberg: немецкая компания Munich Re отменила контракт по газопроводу «Северный поток - 2»Газета.Ruвчера в 06:13Bloomberg: перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку - 2»ТАССвчера в 05:50Показать ещёОценить698Поделиться