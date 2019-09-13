Политика
РИА НовостиНемецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
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с чего всё началось
Наследие, оставшееся от советских войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит "проклятие", пишет немецкий таблоид Bild.РИА Новостивчера в 22:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
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Авто
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Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Общество
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Армия и оружие
В России сократилось число уклонистов от армии
В главной военной прокуратуре зафиксировали сокращение числа уклонистов от службы в армии на треть.
Известия вчера в 12:20
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Экономика
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Ведомости вчера в 20:55
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В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
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Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Происшествия
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В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
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Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
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В национальном парке Приморья медведь обосновался в кабине грузовика
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ТАСС вчера в 23:56
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ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
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Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Армия и оружие
Военный прокурор хочет заново расследовать причины Иловайской трагедии
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Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17