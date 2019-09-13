На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

Культура Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.

Шоу-бизнес Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.

Происшествия СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.

Экономика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Происшествия Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.

Спорт В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Происшествия При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.

Происшествия Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске В районе Северодвинска, где 8 августа произошел взрыв при испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания, радиация входит в норму, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.

Футбол Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Единоборства Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Порье Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил бойца смешанных искусств (ММА) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Политика Россия и Чехия договорились снять ограничения на авиаперелеты Авиационные власти Росии и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились снять ограничения на авиаперелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, сообщил Минтранс.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Армия и оружие Эсминец США без разрешения Китая заплыл в воды Парасельских островов Минобороны Китая сообщило, что американский ракетный эсминец без разрешения правительства КНР вторгся в территориальные воды Парасельских островов.

Политика Путин дал новые поручения по поддержке пострадавших от наводнения Еще глава государства поручил правительству совместно с иркутскими властями к марту 2020 года утвердить план экономического развития пострадавших от наводнения муниципальных районов Иркутской области, предусмотрев меры по поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций крупных компаний.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Кино Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».

Политика Экс-генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал условия для вступления Украины в альянс.