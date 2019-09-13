Политика
РИА НовостиНемецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
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с чего всё началось
Наследие, оставшееся от советских войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит "проклятие", пишет немецкий таблоид Bild.РИА Новостивчера в 22:00
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Экспресс газета вчера в 09:59
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Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
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Газета.Ru 00:23
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Общество
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Известия вчера в 00:45
Футбол
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Отмечается, что представители "ПСЖ" выступили против подобной акции. Фанаты также могут бойкотировать первый матч команды в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 01:43
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС вчера в 07:30
Футбол
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Мол, недавно говорили, что слепой, а теперь в команду взяли.
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Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
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Наука
В США вручили Шнобелевские премии
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В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
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Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
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Олег Сенцов сжег свою тюремную робу
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Инженеры из имперского колледжа Лондона (Великобритания) изобрели робота, которые может передвигаться по воде как летучая рыба.
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Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
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РИА Новости вчера в 14:59
Политика
Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана
РИА Новости вчера в 22:26