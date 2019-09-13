Политика
РИА НовостиНемецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:42, Вашингтон
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
В Гарвардском университете (США) состоялось ежегодная церемония присуждения Шнобелевских премий, которыми оцениваются научные работы с сомнительной научной ценностью – те, что заставляют сначала улыбнуться, а затем задуматься, как говорят организаторы премии.
Газета.Ru 03:27
Общество
Скворцова пообещала ускоренную регистрацию «Фризиума»
Компания Sanofi, которая производит противоэпилептический препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России.
РБК 03:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Экономика
Повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
Повышение МРОТ затронет 3,2 миллиона человек. Такие данные привел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Комсомольская правда 00:08
Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 04:32
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10
Экономика
Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.
Известия 06:32
Политика
Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР.
Политика Сегодня вчера в 18:49
Общество
ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Происшествия
Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию
Девятиклассница рассказала правоохранителям, что в 4 утра в пристройке дома у нее был секс по обоюдному согласию, сообщает портал Om1.ru.
Взгляд.ру 03:46
Политика
Кремль оценил слова Зеленского про санкции против России
Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:35
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru вчера в 12:19
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Армия и оружие
Вместо «Русских Витязей» в Ижевск прилетят «Соколы России»
Как сообщает администрация города, в связи с корректировкой полетного графика вместо них с демонстрационными полетами выступит пилотажная группа Соколы России .
Izhlife 03:31
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Политика
Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК
Депутаты Верховной рады по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратили полномочия Центральной избирательной комиссии.
RT на русском 05:03
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Происшествия
В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца
Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 05:19
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика
Порошенко все же пришел на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Технологии
Российские инженеры представили супер-винтовку «Фантом»
Московский Комсомолец 03:10
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07