На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

Политика Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.

Политика МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.

Наука В США вручили Шнобелевские премии В Гарвардском университете (США) состоялось ежегодная церемония присуждения Шнобелевских премий, которыми оцениваются научные работы с сомнительной научной ценностью – те, что заставляют сначала улыбнуться, а затем задуматься, как говорят организаторы премии.

Общество Скворцова пообещала ускоренную регистрацию «Фризиума» Компания Sanofi, которая производит противоэпилептический препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян Повышение МРОТ затронет 3,2 миллиона человек. Такие данные привел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Наука Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.

Шоу-бизнес Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.

Кино HBO готовит еще один приквел «Игры престолов» Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.

Экономика Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.

Политика Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР.

Общество ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.

Происшествия Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию Девятиклассница рассказала правоохранителям, что в 4 утра в пристройке дома у нее был секс по обоюдному согласию, сообщает портал Om1.ru.

Политика Кремль оценил слова Зеленского про санкции против России Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Здоровье Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.

Культура Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.

Армия и оружие Вместо «Русских Витязей» в Ижевск прилетят «Соколы России» Как сообщает администрация города, в связи с корректировкой полетного графика вместо них с демонстрационными полетами выступит пилотажная группа Соколы России .

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Депутаты Верховной рады по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратили полномочия Центральной избирательной комиссии.

Общество Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.

Происшествия В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Политика Порошенко все же пришел на допрос Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".