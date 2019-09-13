Политика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
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Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

РИА Новостивчера в 22:00

Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии

Газета.Ruвчера в 22:13

Немецкое издание назвало «проклятым» наследие советских войск

Московский Комсомолецвчера в 22:26

Немецкие СМИ пожаловались на «проклятое» советское наследие

РЕН ТВвчера в 23:30

В Германии «прокляли» наследие советских войск

URA.Ruвчера в 23:41

Bild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии

РБК01:14

Немецкая газета рассказала о «проклятом» советском наследии

Life.ru00:10
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Политика

Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали

Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Политика

МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге

Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Наука

В США вручили Шнобелевские премии

В Гарвардском университете (США) состоялось ежегодная церемония присуждения Шнобелевских премий, которыми оцениваются научные работы с сомнительной научной ценностью – те, что заставляют сначала улыбнуться, а затем задуматься, как говорят организаторы премии.
Газета.Ru 03:27
Общество

Скворцова пообещала ускоренную регистрацию «Фризиума»

Компания Sanofi, которая производит противоэпилептический препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России.
РБК 03:54
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Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
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Повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян

Повышение МРОТ затронет 3,2 миллиона человек. Такие данные привел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Комсомольская правда 00:08
Наука

Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень

Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Кино

HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»

Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 04:32
Здоровье

Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

Российская газета 11 сентября в 00:10
Экономика

Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.
Известия 06:32
Политика

Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР.
Политика Сегодня вчера в 18:49
Общество

ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Происшествия

Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию

Девятиклассница рассказала правоохранителям, что в 4 утра в пристройке дома у нее был секс по обоюдному согласию, сообщает портал Om1.ru.
Взгляд.ру 03:46
Политика

Кремль оценил слова Зеленского про санкции против России

Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:35
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Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление

Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru вчера в 12:19
Культура

Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова

Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Армия и оружие

Вместо «Русских Витязей» в Ижевск прилетят «Соколы России»

Как сообщает администрация города, в связи с корректировкой полетного графика вместо них с демонстрационными полетами выступит пилотажная группа Соколы России .
Izhlife 03:31
Общество

В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Экономика

Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Политика

Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК

Депутаты Верховной рады по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратили полномочия Центральной избирательной комиссии.
RT на русском 05:03
Общество

Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Происшествия

В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца

Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 05:19
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика

Порошенко все же пришел на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
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Российские инженеры представили супер-винтовку «Фантом»

Московский Комсомолец 03:10
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
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Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт 05:07
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