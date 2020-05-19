На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР. В данном сюжете советский контингент был назван оккупационным.

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Происшествия Напавшего на ярославца медведя убили Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая. 32

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Происшествия В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства. 18

Экономика Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее. 52

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 278

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Общество Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости». 5

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Общество COVID-19 в России взял рубеж в 300 тысяч заболевших В Москве за сутки зарегистрировано 3 545 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 149 тысяч человек.

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Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1K