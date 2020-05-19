Политика
Газета.RuНемецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР. В данном сюжете советский контингент был назван оккупационным.
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Немецкий телеканал рассказал, что жители ГДР считали советских военных «оккупантами»
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Экономика
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала редкие архивные фото из роддома
Ведущая «Секрета на миллион» на НТВ в честь своего праздника решила порадовать поклонников трогательным видео, на котором показала множество неизвестных и нигде ранее не опубликованных кадров из ее жизни.
Киноафиша России 05:06
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Происшествия
В прокуратуре Саратовской области зафиксирована вспышка коронавируса
Саратов, 19 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Саратовской области у нескольких работников аппарата прокуратуры по результатам лабораторных исследований выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
REGNUM 04:37
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Общество
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry
Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС вчера в 11:51
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».
РБК 05:02
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Общество
Еще 92 жителя Тульской области заболели коронавирусом
По состоянию на 19 мая в Тульской области подтверждены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
Центр 71 03:49
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Политика
Украинцы не назвали Зеленского лучшим президентом страны
Жители Украины поучаствовали в опросе и выбрали лучшего президента страны.
Газета.Ru вчера в 10:44
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
COVID-19 в России взял рубеж в 300 тысяч заболевших
В Москве за сутки зарегистрировано 3 545 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 149 тысяч человек.
Вести.Ru 04:05
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась архивным снимком в купальнике
Певица и актриса Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией в купальнике.
Вечерняя Москва 17 мая в 20:23
Здоровье
109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области
На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
Общество
Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду
Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20