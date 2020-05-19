На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР. В данном сюжете советский контингент был назван оккупационным.

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