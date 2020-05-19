Политика

Газета.RuГазета.RuНемецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР. В данном сюжете советский контингент был назван оккупационным.
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Немецкий телеканал назвал оккупантами советских солдат в ГДР

Lenta.ru01:27

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

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Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

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Московский Комсомолецвчера в 22:59

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

РЕН ТВ00:27
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Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
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Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
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Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

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Государство в Европе
Социалистическое государство, существовавшее на территории Центральной Европы, в период с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года. ГДР была образована 7 октября 1949 года на месте бывшей советской оккупационной зоны Германии в восточном регионе страны через 5 лет после окончания Второй Мировой войны.
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