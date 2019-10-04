Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruНемецкий тренер может возглавить московский «Спартак»

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Новым тренером московского «Спартака», скорее всего, станет 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско. Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
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