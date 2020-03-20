Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий вирусолог: можете попрощаться с футболом до следующего года

В связи с развитием эпидемии коронавируса по всему миру трудно представить, что текущий футбольный сезон можно будет завершить, считает профессор-вирусолог из Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта в Гамбурге Йонас Шмидт-Шаназит.
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Немецкий вирусолог: можете попрощаться с футболом до следующего года

РИА Новости11:05

Немецкий вирусолог предположил, когда возобновятся футбольные матчи

Кубань-Информ10:12

Немецкий вирусолог: «Текущий сезон доиграть нереально. С футболом в 2020 году можно попрощаться»

Матч ТВ09:45

Ученый дал безнадежный прогноз любителям футбола из-за коронавируса

РЕН ТВ09:37

Немецкий вирусолог: можете попрощаться с профессиональным футболом в 2020 году

RT на русском09:28

Немецкий вирусолог: «в этом году футбола не будет»

ГЛАС.RU09:13

Немецкий вирусолог: с футболом в 2020 году можно попрощаться

Чемпионат08:51
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Общество

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 11:10
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости 09:07
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru 09:56
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Ведомости 18 марта в 19:58
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК вчера в 10:33
Авто

Бизнес попросил Белоусова отменить транспортный налог на легковые автомобили

Бизнес-объединение "Деловая Россия" направило письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой отменить транспортный налог на легковые автомобили с двигателем мощностью менее 250 лошадиных сил.
ТАСС 06:49
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской

РБК 10:42
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза разработку вакцины от COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 15:29 — REGNUM Сегодня, 20 марта, президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
REGNUM 08:29
Футбол

Пеле назвал лучших футболистов в истории

Газета.Ru 10:52
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru 09:55
Культура

В Пермской опере пройдут спектакли для одного зрителя

Театр решил воспользоваться запретом на проведение массовых мероприятий и провести уникальный эксперимент: дать серию оперных спектаклей для одного зрителя в зале.
RuNews24.ru 06:26
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
Российская газета 18 марта в 23:00
Общество

Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Вести.Ru вчера в 10:34
Общество

Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети

Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Газета.Ru 10:56
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Москва 24 вчера в 23:55
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
РБК 10:59
Общество

ФСБ разоблачила подпольную ячейку ИГ в России

Известия 04:10
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

Lenta.ru 10:02
Армия и оружие

Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Российская газета вчера в 07:23
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