Коронавирус
URA.RuНемецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к COVID-19
Ученые клиники Charite исследовали две группы клеток — выздоравливающих пациентов и тех людей, которые еще не заразились. Они выяснили, что люди, которые переболели любым коронавирусом, могут иметь иммунитет к COVID-19. Об этом заявил немецкий вирусолог Кристиан Дростен.
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Немецкий ученый объяснил, откуда у людей может быть иммунитет к коронавирусу
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Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
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