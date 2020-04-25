Коронавирус

URA.RuURA.RuНемецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к COVID-19

Ученые клиники Charite исследовали две группы клеток — выздоравливающих пациентов и тех людей, которые еще не заразились. Они выяснили, что люди, которые переболели любым коронавирусом, могут иметь иммунитет к COVID-19. Об этом заявил немецкий вирусолог Кристиан Дростен.
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США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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