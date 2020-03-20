Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что доиграть сезон-2020/21 в европейских чемпионатах невозможно. Более того, ученый уверен, что футбол вернётся не раньше следующего года.

Немецкий вирусолог заявил, что футбол вернётся только в 2021 году

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Общество «20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.

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