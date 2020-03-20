Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuНемецкий вирусолог заявил, что футбол вернётся только в 2021 году

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что доиграть сезон-2020/21 в европейских чемпионатах невозможно. Более того, ученый уверен, что футбол вернётся не раньше следующего года.
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Немецкий вирусолог: «Возвращение футбола возможно только в 2021 году. Завершить нынешний сезон нереально»

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Немецкий врач: футбола не будет до 2021 года

Газета.Ru08:10
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Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
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В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
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