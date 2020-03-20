Коронавирус
Pravda.RuНемецкий вирусолог заявил, что футбол вернётся только в 2021 году
Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что доиграть сезон-2020/21 в европейских чемпионатах невозможно. Более того, ученый уверен, что футбол вернётся не раньше следующего года.
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Политика
Путин и Токаев обсудили по телефону меры борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Происшествия
В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» четырех самолетов
Общество
В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом
Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье, число выросло до 18, сообщает оперативный штаб Московской области.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Политика
СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом
Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.
Общество
Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
Политика
В Кремле не видят причины проводить Путину тест на коронавирус
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, официально заявил, что нет необходимости проводить тест на коронавирус в отношении Владимира Путина, поскольку он хорошо себя чувствует.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Финансы
Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю
Рубль отреагировал ростом на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.
Общество
Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову
Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Политика
National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»
Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, пишет американское издание National Interest.
Энергетика
Трамп пообещал вступить в нефтяную войну с Россией
Нефтяная война, которую развязала Саудовская Аравия и Россия в борьбе за мировой рынок, может в скором времени ожидать нового участника — США.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Общество
«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма
Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Культура
Настя Ивлева поместила в рот бычий пенис
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.