Общество
РБКНемецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus. По мнению Рубин, «против большинства болезней у каждого уже есть что-то в холодильнике».
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Общество
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Происшествия
Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 03:26
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости 22 ноября в 14:34
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Политика
Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
Балицикий выразил уверенность в том, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся в состав Украины, а минские договоренности и другие форматы — «это оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».
ФАН 00:14
Авто
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 21 ноября в 01:40
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
REGNUM вчера в 03:02
Фигурное катание
Авербух объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок
Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, объяснил, в чём российская фигуристка Алёна Косторная превосходит других спортсменок.
RT на русском 04:50
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Общество
В Брянске нашли предполагаемого участника жестокой казни в Сирии
Наш Брянск.Ru вчера в 02:39
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Известия 06:10
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия
Мужчина умер в мучениях после того, как его лизнула собака
Московский Комсомолец 04:16
Музыка
Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета Кемерова 04:35
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Известия вчера в 07:15
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
ТАСС 05:47
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Lenta.ru 21 ноября в 07:24
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
РИА Новости 01:15
Политика
На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.
Взгляд.ру 04:50
Политика
Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Известия вчера в 22:37
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20