Общество

РБКРБКНемецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus. По мнению Рубин, «против большинства болезней у каждого уже есть что-то в холодильнике».
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