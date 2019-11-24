Общество
РБКНемецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus. По мнению Рубин, «против большинства болезней у каждого уже есть что-то в холодильнике».
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Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Музыка
Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Футбол
Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Политика
Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla
Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Общество
Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют
Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Политика
Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение
Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Единоборства
Александр Емельяненко раскритиковал Александра Шлеменко за борьбу с алкоголем
Политика
Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом
Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Политика
Медведев назвал цель партии «Единая Россия» на предстоящих выборах
Глава правительства, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на предстоящих выборах – это победить честно, уверенно и безоговорочно.
Хоккей
«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Шоу-бизнес
Диетолог рассказала, что погубило Началову и Гурченко
Напомним, российская певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в марте нынешнего года.
Гаджеты
Доступный смартфон Realme 5 выходит на рынок Европы по цене 159 евро
27 ноября выходит доступный смартфон Realme 5, оснащенный четверной основной камерой, процессором Snapdragon 665 и аккумулятором на 5000 мАч, его цена – 159 евро.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Политика
ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей
Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.