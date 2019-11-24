Общество
РБКНемецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus. По мнению Рубин, «против большинства болезней у каждого уже есть что-то в холодильнике».
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Космос
Nature (Великобритания): как два непрошеных гостя из межзвездного пространства переворачивают астрономию с ног на голову (Nature)
Количество цианида и воды, выбрасываемое кометой, не вызывает удивления, так как оно не сильно отличается от того, что астрономы наблюдали в других космических объектах.
ИноСМИ вчера в 21:04
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Армия и оружие
На Донбассе исчезли 45 танков и 22 САУ, нацисты вынудили командование «ООС» идти на крайние меры
Всего за прошедшую неделю стало известно о трех погибших и двух получивших ранения различной степени тяжести военнослужащих ВСУ в результате происшествий.
Rusvesna.su вчера в 23:00
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей с механикой в России
Озвучены самые популярные автомобили на российском рынке с механической коробкой переключения передач.
Car.ru вчера в 12:11
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Piter.tv 14:57
Музыка
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
ИрСити 10:43
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
Единоборства
Опубликовано видео боя Умара Нурмагомедова против Гонсалеса
Канал FightSpace на Youtube опубликовал видео боя. Россиянин одержал досрочную победу в первом раунде, применив удушающий прием.
Спорт-Экспресс 19:02
Армия и оружие
Российский военный спутник «Космос-2422» сошёл с орбиты
Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
REGNUM 08:10
Политика
Санкции против «Северного потока-2» будут заложены в оборонный бюджет США
В американский оборонный бюджет на 2020 года могут включить положение о санкциях против газопровода «Северный поток-2».
Новостной фронт 20:57
Армия и оружие
Путин назвал долю современного вооружения в армии и на флоте
Красная весна вчера в 07:57
Авто
В России дорожают трехлетние автомобили
Автоновости дня 05:34
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU 03:09
Общество
В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог
Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
ТАСС 18:57
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Здоровье
Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет
Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Газета Кемерова вчера в 04:42
Футбол
Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ
Спорт БИЗНЕС Online 13:30
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Lenta.ru вчера в 10:59
Фигурное катание
Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Вечерняя Москва 05:15
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Lenta.ru 18:01
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
Piter.tv 13:38
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 17:17
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено
Крым опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
Travel Russian News вчера в 09:09
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК 21 ноября в 22:00
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ снова начала расти в Кузбассе
Фото: pixabay.com По данным областного управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в больницы региона с ОРВИ обратились уже 11,8 тысяч кузбассовцев.
Московский комсомолец Кузбасс 20 ноября в 22:57
Экономика
«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций
Компания "Газпром газораспределение" продаст на Московской бирже пакет акций материнской компании.
РИА Новости 21 ноября в 04:51
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35