Общество

РБКРБКНемецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus. По мнению Рубин, «против большинства болезней у каждого уже есть что-то в холодильнике».
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Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства

РИА Новости15:02

Врач назвала десять продуктов, способных заменить лекарства

Life.ru16:12

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

РБК18:59

Врач назвала продукты, способные заменить таблетки

News.ru16:45

Врач составила список из десяти продуктов, которые станут заменой лекарству

URA.Ru17:39

Названы заменяющие лекарства продукты

Lenta.ru20:40

Немецкий врач нашла замену лекарствам в продуктах питания

ФедералПресс15:50
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